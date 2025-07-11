2026民進黨鳳山議員提名5席？ 蘇致榮摃主委黃文益

蘇致榮認為民進黨鳳山議員提名5席，會「夾死自己人」，應保守提名4席。（圖擷自蘇致榮臉書）

2025/07/11 14:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳2026民進黨高雄市鳳山區議員將提名5席？2022落選的新潮流菊系蘇致榮開第一槍，主張應保守提名4席；隸屬湧言會的高雄市黨部主委黃文益今（11日）嚴正澄清，市黨部尚未就議員席次建議案開會，何來5席之說，無中生有的消息，影響黨內團結。

2022年鳳山選區選舉，民進黨提名3席，並與當時無黨籍議員黃捷合作，成功當選4席，且黃捷拿下超過2萬7000票，得票數足以讓2人當選；外傳市黨部樂觀預估2026鳳山議員選戰，準備提名5席參戰。

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2022落選的新潮流菊系蘇致榮開第一槍，槓上湧言會現任黨部主委黃文益，認為擬提名5席是為湧言會立委黃捷助理鄧巧佩，跨區參加鳳山議員預留提名空間，呼籲黃文益應以同志勝選為優先考量，提名5席結果會「夾死自己人」，應保守提名4席。

對此，黃文益今天駁斥說，目前黨內尚未針對鳳山區或任何選區的市議員席次展開討論，依提名條例規定，直轄市市議員的提名名額，經市黨部建議並報請中執會確認通過，任何席次安排皆需依程序進行，「市黨部尚未就議員席次建議案開會，何來5席之說？」

黃文益表示，蘇致榮身為現任市黨部執行委員，應清楚黨務運作與溝通管道，若有主張或意見，理應循黨內會議機制提出，充分討論，不應對外散布不實言論，此等行徑無助黨內團結。

黃文益強調，對初選席次秉持一貫中立立場，尊重市黨部執評委會議的決議，也呼籲不要因為參選人的小我，影響大我。

黃文益強調市黨部尚未就議員席次建議案開會，何來5席之說？（記者葛祐豪翻攝）

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