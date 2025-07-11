列持多筆土地、有建商背景藍委 顏擇雅：挺居住正義更該支持大罷免

作家顏擇雅表示，如果你是柯文哲與黃國昌的支持者，大罷免也一定要出來罷免以下這些垃圾，並列出國民黨多位持有多筆土地與建商背景的立委。（資料照，本報合成）

2025/07/11 15:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將在7月26日登場，如今選戰進入到白熱化階段，對此作家顏擇雅表示，如果你是柯文哲與黃國昌的支持者，大罷免也一定要出來罷免以下這些垃圾，並列出國民黨多位持有多筆土地與建商背景的立委。

顏擇雅在臉書PO文表示，如果你是柯文哲與黃國昌的支持者，大罷免也一定要出來罷免以下這些垃圾。看看這些人，是不是都站在居住正義的對立面？林沛祥（基隆市）：名下3筆土地面積將近千坪，取得時間都在他未成年時，當時父親林水木擔任基隆市長。噁不噁心；張智倫（新北市中和區）：88筆土地遍及北市信義區、新北新莊、三峽、中和，還有12筆雙北精華地段房產，跟上千萬建設公司證券。他爸張慶忠曾是「立院首富」，漢寶開發建設創辦人，韓國瑜曾稱他為「七星級情色賓館大亨」，黃國昌曾罵他：「視國會公聽程序為兒戲，把全民當傻子，褻瀆民主價值。」

請繼續往下閱讀...

顏擇雅指出，鄭正衿（新竹市）：名下房地產共有48筆，分布於新竹市、新竹縣芎林鄉和台北市內湖區。還身揹6251萬4723元的債務，多是房貸。這不就是在炒房？更可惡是他還欠錢不還，被債主告上法院。你以為他當立委是為了你還是他自己的利益；廖先翔（新北市金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）:他爸就是手比三向違建屋主索賄30萬的縣議員廖正良，二審判6年還在上訴中，當年負責向拆除大隊施壓的助理就是廖先翔。爸爸收賄有案在身，兒子就從議員助理一躍成為立委。這什麼世界 !

顏擇雅也列出以下藍委則都有建商背景：萬美玲（桃園市第四選區）：海川建設；江啟臣（台中市豐原、石岡、新社、東勢糞、和平）：樺城開發、鉅達建設、萬層建設、萬盟開發、萬雄建設、光祥建設、三圓建設；洪孟楷（新北市淡水、石門、三芝、八里、林口、泰山）：興富發建設；林德福（新北市永和區、中和區17里）：泓裕建設、勝治建設、開晟建設、利達建設、宏登堡建設；羅明才（新北市新店、深坑、石碇、坪林、烏來）：福豪建設、利華營造、巨錡都更。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法