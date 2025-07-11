捐錢大罷免沒選總統資格 曹興誠說明這原因

聯電創辦人曹興誠今（11）日在臉書強調，為什麼要捐錢還忍辱，支持大罷免？但他根本沒有選總統的資格。（資料照）

2025/07/11 13:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕聯電創辦人曹興誠今（11）日在臉書強調，為什麼要捐錢還忍辱，支持大罷免？他根本沒有選總統的資格。他解釋，在推動「速審法」過程中，嚴厲批評台灣的司法缺失；為免遭到司法報復，他選擇加入新加坡國籍，但仍保持台灣居民身分，從未曾離開過台灣，他知道一旦放棄國籍，就永遠失去了競選總統的資格。但他不在乎，因為對做官或從政毫無興趣。

對於捐款支持罷免，曹興誠則表示，捐款支持罷團是財布施，驅逐立法院內的投共敗類，讓台灣不致於香港化，是無畏布施；宣導「主權在民，人民自決」，鼓勵所有中國人推翻中共的邪惡暴政，讓兩岸人民都能享受到民主自由，就是大大的「法布施」。

請繼續往下閱讀...

曹興誠說，我們布施，當然可能破壞一些奸佞小人的陰謀鬼計，引起他們的仇恨、誹謗、抹黑、抹黃。這也不足為懼，因為「忍辱」就是一種「菩薩行」。如果行事八面玲瓏，無人批評，那是偽君子的魔道，不是佛道。

曹興誠強調，他希望中間選民了解，今天同意罷免的，例如他和昨天站出來的許多醫界大老，都是功在台灣社會，獲有榮譽的正人君子；而那些偽造事實和圖片影音，試圖抹黑、抹黃他的猥瑣小人，除了善於毀人名節，看不出他們對台灣社會有任何貢獻。

曹興誠說，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拼命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。就在他們移轉焦點有些成效之際，中共國台辦的朱鳳蓮跳出來，呼籲台灣人停止大罷免；證明國民黨已經淪為中共的走狗，因此中共要出面幫他們恐嚇台灣人。

曹興誠呼籲中間選民，注意反罷一方種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，這些都是中共慣用的流氓手段。這次大罷免，如果不能成功，我們可以預見，台灣會被徐巧芯、賴苡任那樣的紅衛兵，帶入狂亂的文革社會。大罷免是維持國家正常運作的背水一戰，一定要成功，「大家加油」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法