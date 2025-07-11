列「為什麼要大罷免懶人包」 許淑華：藍白亂政、中共獲利

台北市議員許淑華。（資料照）

2025/07/11 14:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波726投票，台北市罷免案尤其具指標性，對此，民進黨台北市議員許淑華表整理了一份簡單的「為什麼要大罷免懶人包」，讓大家一目了然，公民大罷免並不是所謂的「政黨競爭」，而是「公民團結，對抗親共立委」。

許淑華在臉書PO文表示，亂刪國防預算、藍白違憲亂政，中共是唯一獲利者，公民大罷免終於來到最後一哩路！她整理了一份簡單的「為什麼要大罷免懶人包」，讓大家一目了然！最近跑行程，在地方上很多阿公阿嬤聊天，發現國會亂向衍生的議題非常多、專業領域非常龐雜。

請繼續往下閱讀...

許淑華指出，所以她把最貼近大家生活，攸關國家安全的議題：「民生」、「國防」、「健康」領域，挑選代表性的爭議事件整理成懶人包，讓更多人知道，過去一年多來，到底發生什麼事，只要看看這些事件，就可以發現，由傅崐萁、黃國昌率領的不適任立委們，推出違憲亂政法案，不但對他們自己的政黨，沒有任何正面利益。

許淑華續指，甚至還會無差別傷害到不分黨派，所有生活在台灣的人民，比如説刪國防預算，危害國家安全，唯一獲利的是中共，所以，可以說得通的理由，就是他們背後有中共在操弄的影子。

許淑華直言，公民大罷免並不是所謂的「政黨競爭」，而是「公民團結，對抗親共立委」，讓我們保持理性溝通，一人拉一票，7/26 （六）一起出門投票，同意罷免不適任立委，讓國家回歸正軌

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法