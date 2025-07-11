為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    列「為什麼要大罷免懶人包」 許淑華：藍白亂政、中共獲利

    台北市議員許淑華。（資料照）

    台北市議員許淑華。（資料照）

    2025/07/11 14:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波726投票，台北市罷免案尤其具指標性，對此，民進黨台北市議員許淑華表整理了一份簡單的「為什麼要大罷免懶人包」，讓大家一目了然，公民大罷免並不是所謂的「政黨競爭」，而是「公民團結，對抗親共立委」。

    許淑華在臉書PO文表示，亂刪國防預算、藍白違憲亂政，中共是唯一獲利者，公民大罷免終於來到最後一哩路！她整理了一份簡單的「為什麼要大罷免懶人包」，讓大家一目了然！最近跑行程，在地方上很多阿公阿嬤聊天，發現國會亂向衍生的議題非常多、專業領域非常龐雜。

    許淑華指出，所以她把最貼近大家生活，攸關國家安全的議題：「民生」、「國防」、「健康」領域，挑選代表性的爭議事件整理成懶人包，讓更多人知道，過去一年多來，到底發生什麼事，只要看看這些事件，就可以發現，由傅崐萁、黃國昌率領的不適任立委們，推出違憲亂政法案，不但對他們自己的政黨，沒有任何正面利益。

    許淑華續指，甚至還會無差別傷害到不分黨派，所有生活在台灣的人民，比如説刪國防預算，危害國家安全，唯一獲利的是中共，所以，可以說得通的理由，就是他們背後有中共在操弄的影子。

    許淑華直言，公民大罷免並不是所謂的「政黨競爭」，而是「公民團結，對抗親共立委」，讓我們保持理性溝通，一人拉一票，7/26 （六）一起出門投票，同意罷免不適任立委，讓國家回歸正軌

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播