捷克總統讚揚台捷合作援烏成就 英法領袖重申台海和平穩定承諾

捷克總統帕維爾出席在義大利羅馬舉行的第4屆「烏克蘭重建會議」（URC），與義大利總理梅洛尼會面（歐新社）

2025/07/11 13:45

〔記者方瑋立／台北報導〕針對捷克總統帕維爾10日在公開場合致詞時，讚揚台捷合作援助烏克蘭的成功案例；英國首相施凱爾與法國總統馬克宏同日也在第37屆英法領袖峰會上重申台海和平穩定的承諾，外交部長林佳龍今（11）日對此表示高度歡迎及感謝。

捷克總統帕維爾10日出席在義大利羅馬舉行的第4屆「烏克蘭重建會議」（URC），並在元首致詞場次演說中，說明捷克援助烏克蘭重建的努力，其中特別強調與台灣合作援烏的成功案例，提供烏東地區聶伯羅州38萬居民安全乾淨的飲用水，另在哈爾科夫州提供發電設備協助當地居民取得用電。此一合作案例，實為理念相近民主國家合作的模範。

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林佳龍今天透過新聞稿對此表示歡迎，並說明台捷是理念相近的民主夥伴，台灣將持續與捷克等歐洲理念相近的國家，共同推動對烏克蘭的人道援助，彰顯雙方對民主、自由、人權與和平的堅定支持。

此外，第37屆英法領袖峰會10日展開，施凱爾與馬克宏會後發布宣言，指出印太安全與歐洲安全密不可分，英、法兩國將加強協調並採取行動，為印太地區的自由、開放與自主性共同努力，並重申對於韓半島、南海、東海，以及台灣海峽和平穩定的承諾，呼籲和平解決兩岸議題。林佳龍亦對此表達高度歡迎與感謝。

外交部說明，自俄烏戰爭爆發以來，台捷兩國政府已簽署3項合作瞭解備忘錄，內容著重在重建烏克蘭水、電等關鍵基礎設施，並強化烏國初級醫療照護能量，支持烏克蘭人民生活與重建。我國也與歐洲多國積極密切合作，以協助烏克蘭重建。

另，外交部指出，繼今（2025）年「七大工業國集團（G7）」6月領袖峰會後，英、法兩國領袖再度共同表達對於台海和平穩定的承諾，充分彰顯維護台海和平穩定已是國際共識。台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與全球民主夥伴攜手合作，為自由開放繁榮的印太地區貢獻力量，共同守護以規則為基礎的國際秩序。

第37屆英法領袖峰會10日展開，英國首相施凱爾（左）與法國總統馬克宏（右）會後發布宣言（路透社）

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