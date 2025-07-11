林佳龍率企業代表團抵達巴拉圭 引巴國主流媒體廣泛關注

外交部長林佳龍率企業代表團訪問我國南美洲重要友邦巴拉圭，歷經33小時長途航班，於11日上午抵達巴國，獲外交部次長貝爾敦（Víctor Verdún）接機。（外交部提供）

2025/07/11 13:26

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍正率企業代表團訪問我國南美洲重要友邦巴拉圭，台灣時間11日上午訪團一行已抵達巴國，展開慶祝台巴建交68週年及見證「榮邦計畫」成果的訪問行程。林佳龍透過社群媒體「報平安」，表示歷經33小時的飛行、候機與轉機後已順利抵達巴拉圭。

林佳龍感謝巴國外交部次長貝爾敦（Víctor Verdún）在我國駐巴拉圭大使韓志正陪同下親自前往機場迎接，充分展現台巴之間堅實友誼。林佳龍也提到，訪團抵達下榻飯店時已是巴拉圭深夜，仍有眾多當地僑胞揮舞國旗熱情歡迎訪團到來，讓長途航行的疲憊也隨之一掃而空。

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林佳龍指出，若從台灣地理中心畫一條線穿越地心，到達的另一端正是巴拉圭，雖然地理上是最遙遠的距離，但台巴兩國理念相近、合作密切，雙方情誼緊密且歷久彌新，共同攜手走向繁榮與共好。

林佳龍也說，接下來將與訪團展開一連串行程，此行將視察包括「台巴智慧科技園區」、「台巴科技大學」、「電動巴士先導計畫」及「醫療資訊管理效能提升計畫」等合作計畫執行情形，並將透過社群平台持續分享此行成果。

林佳龍率團赴訪巴拉圭的行程也獲得當地媒體廣泛關注，包括巴國第一大報「ABC 彩色報」（ABC Color）、「最新時刻報」（Última Hora）、「國家報」（La Nación）、「蜘蛛繡廣播電台暨電視台」（Radio Ñandutí）、「巴拉圭國家電視台」（Paraguay TV）、「巴拉圭國家廣播電台」（Radio Nacional del Paraguay）等主流媒體，提及林佳龍率領來自半導體、資通訊、智慧運輸、智慧農牧、建築營造以及高科技機能布料等產業的企業家訪問巴拉圭，盼善用台灣科技強項推動巴國工業及科技發展，同時向世界證明基於民主價值、互信互惠的合作方能取得長久永續的成果。

外交部長林佳龍率我企業代表團訪問南美洲重要友邦巴拉圭，台灣時間11日上午抵達巴國，受到當地僑民熱烈歡迎。（外交部提供）

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