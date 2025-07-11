國民黨基隆市黨部幽靈連署案 前基市府民政處長張淵翔等7人起訴

基隆市政府前民政處長張淵翔非法利用民政系統協助罷免，今被檢方起訴。（資料照）

2025/07/11 12:48

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，歷經多波搜索、約談，追出國民黨基隆市黨部前主委吳國勝涉授意區黨部幹部抄黨員名冊，吳為免出現死亡連署遭退件，找來基隆市政府前民政處長張淵翔非法利用民政系統協助罷免；檢方今（11日）依違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌，起訴基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、仁愛區服務處主任張金發、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義、基隆市中正區戶政事務所前主任江鑒育、課員林信宏等7人，並請法院對張淵翔、紀文荃2人從重量刑。

基隆市黨部幹部除吳國勝、張金發，尚有一組總幹事蕭壯峰、暖暖區服務處主任李貞儀、信義區服務處主任吳坤明、中山區服務處主任張志鴻、中正區服務處主任郭建芳、七堵服務處主任鄭芝庭等6人，基隆市7個服務處有6個區涉案；此外，基隆市政府安樂區戶政事務所前主任林芬芸，安樂戶政事務所資深女戶籍員吳慧貞因協助查連署人個資也涉案，檢方認定蕭等8人均涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，考量蕭等8人坦承犯行，處分緩起訴，但須向公庫支付5萬到18萬元不等緩起訴處分金。

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至於罷團部分，罷免張之豪案備補領銜人許紹業、國民黨基隆市黨部書記長韓吉元、基隆市政府市政顧問謝偉仁等人因罪嫌不足不起訴。

檢方調查，吳國勝發現黨中央交辦的「以罷制罷」罷免時程可能來不及，竟授意張金發找志工造假連署；吳國勝為免出現死亡連署，找來時任基隆市政府民政處長張淵翔利用戶政系統，協助將除戶或已遷徙他處的連署人剔除，助藍營罷免民進黨市議員進入第二階段連署；張淵翔因不諳民政系統如何操作，指示時任中正區戶政事務所主任江鑒育、課員林信宏協助罷免。

檢方調查，吳國勝、張淵翔、游正義、江鑒育、林信宏等5人，分別位居主導、統籌角色，雖坦承犯行，但檢方調查期間吳等人飾詞狡辯，耗費司法資源，其中，張淵翔、紀文荃2人含糊其詞，犯後態度不佳，請法院從重量刑，以為警惕。

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