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    決戰726！民進黨北市議會黨團將辦3造勢、5區車掃 宣示與公民同行

    台北市議會民進黨團召開「726台北同意罷」記者會，會中分別由市議員簡舒培、趙怡翔說明。（記者田裕華攝）

    台北市議會民進黨團召開「726台北同意罷」記者會，會中分別由市議員簡舒培、趙怡翔說明。（記者田裕華攝）

    2025/07/11 12:38

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免首波726投票，台北市罷免案尤其具指標性，台北市議會民進黨團今（11日）召開記者會，宣告最後兩週衝刺，包含3場大造勢以及在5區進行的車隊掃街，強調民進黨也是公民一分子，宣示與公民同行的決心。

    黨團總召陳慈惠表示，這次罷免是公民自發性的活動，這段時間內罷團不論晴雨，堅持掃街站路口，也深入街頭巷弄挨家挨戶，面對不理性的羞辱也不退縮，堅持爭取認同，才有這樣的罷免成案數，而民進黨一直是街頭路線出身，從野百合、太陽花、青鳥活動到大罷免，一直都跟公民站在一起，過去這樣，未來也是如此。最後兩週希望動員所有支持者，726一起出門投下同意票。

    黨團副總召趙怡翔說，最後黃金週一起衝刺，將舉辦三場造勢，範圍涵蓋台北市五個罷區，包含7月16日晚間在港湖區的大湖公園；7月20日大安文山區景華公園，以及7月23日最後一場在榮星花園大造勢，涵蓋中山北松山及信義南松山選區。

    此外，7月21日開始至7月25日，5天的時間分別會在5區進行車隊掃街，依序是大安區、信義南松山、中山北松山、內湖南港，最後一天則是最艱困的文山區，希望透過系列活動號召愛護台灣的民眾一起投下同意罷免票。

    民進黨議員簡舒培說，兩週的活動命名為「台北同意罷」，系列活動都是由台北市議會民進黨團安排，每個議員都成為罷團志工，自己安排場地、路線，以及與罷團聯繫，希望團結所有台派支持者，提醒726用選票挺台灣、捍衛台灣民主自由。

    趙怡翔也介紹，這次設計元素包含可愛風格，活動吉祥物「五罷熊」懷中抱著台灣，胸前的V字象徵青鳥精神，最重要五指熊爪，象徵罷免台北市5個藍委，「台北同意罷」希望透過活動展現正向的力量，大家是為了愛，愛國家、這塊土地才出來風吹日曬。

    媒體詢問，活動算是正面對戰近期勤幫藍委站台的台北市長蔣萬安？簡舒培回應，罷免、反罷都是權力，北市5藍委毀憲亂政，去年兩度引發青鳥上街，今年亂刪預算，包含台北市補助款被刪也是藍委沒有捍衛補助款，讓市民無法接受。蔣萬安應該要說明，為何要挺毀憲亂刪預算的藍委，這是市民想要知道的。

    台北市議會民進黨團舉辦「台北同意罷」記者會，宣布將有3造勢、5區車掃。（記者甘孟霖攝）

    台北市議會民進黨團舉辦「台北同意罷」記者會，宣布將有3造勢、5區車掃。（記者甘孟霖攝）

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