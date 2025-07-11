風災後國民黨擬砍台電1000億補貼 民進黨批：慷國家之慨救罷免

民進黨團幹事長吳思瑤說，看不到藍白最終的黑箱版本是什麼，這是國會最大的悲哀，黑箱修法、突襲立法成為中華民國立法院的常態。（記者李文馨攝）

2025/07/11 12:17

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨團提案刪除撥補台電1千億，新增普發現金1萬元。民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，風災過後，藍白若選擇聯手大砍1000億的台電補助，就是最大的諷刺，並批評藍營慷國家之慨救罷免。

吳思瑤表示，身為黨團幹部，她連藍白最後喬出來的版本都還沒看到，直批藍白又黑箱、又是突襲，從議程排定到即將表決的特別條例預算，耗費國庫數以千億起跳，民進黨團仍不知道表決最終版本為何。

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吳思瑤說，沒有人知道藍白最終的條例版本是什麼，但據小道消息，藍白妥協的結果，極可能是將4100億元擴充加碼成5400多億元，因為「發現金、救罷免」最重要。她提到，藍委在議場內拿著一萬塊的鈔票擺拍，他們知道憑藉國會多數怎麼表決、怎麼贏，勢必稍後要慷國家之慨、救罷免。

吳思瑤表示，台電1000億元恐怕在藍白決議之下，被否決和犧牲，這幾天的風災，台電連續5天出動了超過2萬人次的修復人力，已經成功復原了95%以上的電力，當全台灣社會都在為台電人員加油、感謝時，藍白卻要聯手砍掉1000億的撥補預算。

她強調，台電服務的是不分黨派顏色的全體國人，在這個風災過後，藍白如果選擇聯手大砍1000億的台電補助，就是最大的諷刺。

吳思瑤說，國民黨、民眾黨最終敲好的黑箱版本，恐怕就是要刪除1000億的台電預算換取的普發現金。而執政黨團稍後要表決的議案，到現在無法掌握，看不到藍白最終的黑箱版本是什麼，這無論如何都是國會最大的悲哀，黑箱修法、突襲立法成為中華民國立法院的常態。

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