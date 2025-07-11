挨批放任支持者攻擊志工 藍委張智倫回應了

新北市議員張嘉玲（右2）等人已完成報案，並去醫院驗傷。今天上午召開「要求林德福、張智倫正面回應，約束其支持者」記者會。（記者羅國嘉攝）

2025/07/11 12:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕726罷免投票倒數，新北雙和罷免國民黨立委張智倫、林德福的公民團體10日在路口進行街講時，遭遇一名婦人出手搶奪麥克風，還對志工、議員張嘉玲辱罵、發生肢體衝突，造成張嘉玲與3位志工掛彩。雙和罷團與張嘉玲今（11）日召開記者會譴責暴力，呼籲綠委應約束支持者、正面回應罷免訴求；張智倫回應，民主社會都尊重多元聲音，期待用理性民主方式取代衝突與對立。

此次衝突導致張嘉玲與3位志工受傷，張嘉玲等人已完成報案，並到醫院驗傷。今天上午召開「要求林德福、張智倫正面回應，約束其支持者」記者會。張嘉玲痛批，這次是雙和罷免以來最嚴重的衝突，質疑張智倫與林德福是否縱容支持者持續在街頭暴力相向、攻擊志工。罷免是人民依《憲法》行使的正當權利，不該遭遇暴力威脅、言語辱罵、比中指，「我們不會放棄，反而更加堅定」。她並控訴，罷團自製布條屢遭竊取、車輛遭遮車牌，質疑這些行徑背後的動機與受益者。

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張嘉玲說，如果要行使罷免權都要受到恐怖的威脅，喊話藍營黨主席朱立倫「這是你愛國者行動嗎？你有愛台灣人民嗎？你們放縱立委、支持者每天對志工這樣傷害，呼籲朱要站出來告訴大家，你認可這樣的行為嗎？」

雙和罷團顧問律師王誠之表示，任何暴力行為將依法究責，不因對方戴口罩或自稱「路人甲」而免責。罷團最後現場齊喊「拒絕暴力、守護民主、726出門投票、翻轉雙和、同意罷免。」

張智倫指出，民主社會應尊重多元聲音，期待用理性民主方式取代衝突與對立，「我們也會好好監督政府，帶給人民一個安居樂業的生活環境，大家一起攜手為中和加油打拚。」

新北雙和罷團志工10日在路口進行街講時，遭遇一名婦人出手搶奪麥克風，還對志工、議員張嘉玲辱罵、發生肢體衝突，造成張嘉玲與3位志工掛彩。（記者羅國嘉攝）

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