立院今處理特別條例 藍白版本大不同

立法院11日舉行院會審查特別條例案，朝野立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

2025/07/11 12:13

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日通過民眾黨團提案修正討論事項議程，將規模4100億元的特別條例草案放在首案，但藍白版本大不相同，國民黨團在行政院版的基礎上，增加匡列2300億元用於普發現金1萬元，預算規模調整至5400億元；民眾黨團仍維持4100億元規模，編列1400餘億元用於普發現金6000元，並增加挹注勞健保等預算近2700億元。

此外，藍白都主張刪除撥補台電1000億元。但國民黨團特別條例的主管機關為經濟部；民眾黨團則是國發會。

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美國關稅政策來襲，行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，其中支持產業930億元；國土安全韌性1500億元；照顧民生1670億元，涵蓋撥補台電1000億元。

國民黨團在院版的基礎上，刪除撥補台電1000億元，加入2300億元用來普發現金1萬元，將預算規模調整至5400億元。民眾黨團同樣主張刪除撥補台電1000億元，另編列1400餘億元用於普發現金6000元，並增加挹注勞健保等預算近2700億元。

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