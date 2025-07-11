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    林俊憲拆看板帆布幫救災 竟遭民眾黨議員落選人發文酸

    丹娜絲颱風重創中南部，民進黨立委林俊憲昨（10）日指出，災區急需大量帆布遮蓋吹走的屋頂，他已經捐出首批約100面選舉看板帆布，作為災區臨時遮蔽材料。（擷取自林俊憲臉書）

    丹娜絲颱風重創中南部，民進黨立委林俊憲昨（10）日指出，災區急需大量帆布遮蓋吹走的屋頂，他已經捐出首批約100面選舉看板帆布，作為災區臨時遮蔽材料。（擷取自林俊憲臉書）

    2025/07/11 14:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風重創中南部，民進黨立委林俊憲昨（10）日指出，災區急需大量帆布遮蓋吹走的屋頂，他已經捐出首批約100面選舉看板帆布，作為災區臨時遮蔽材料。不料，曾於2022年代表民眾黨參選台南市議員落敗的江明宗卻在臉書發文酸：「目前看起來還有600多面可以支援。」並表示，「已經幫林俊憲委員做好功課」。

    林俊憲昨日在臉書發文表示，現在災區急需大量帆布遮蓋吹走的屋頂，除了向大家募集外，他也決定率先動員現有資源，拆下看板帆布進行運用。他說，前陣子已承諾減少看板，加上颱風前部分預先拆除，首批帆布約100面，今天已整理完畢，陸續運送至災區。文章發出後，獲得網友好評。

    林俊憲還指出，現階段台南仍處於重災處理階段，重機具人力吃緊，因此未拆除的帆布將視後續需求再進行處理，儘量讓受災房屋都能先有暫時的遮蔽。

    對此，江明宗昨日在臉書貼出一份整理好的網路「台南看板地圖」，並表示：「目前看起來還有600多面可以支援，有些應該不用機具就可以拆下，都已經幫林俊憲委員做好功課。」

    對此，有網友留言批評：「還是說風涼話簡單呢」、「不用機具的你也可以幫忙拆啊」、「又是民眾黨」、「這很民眾黨風格」、「整個民眾黨沒幾個正常人」、「全黨沒一個是可以的」、「酸民請不要再酸了，拜托，天災農民造成的損失夠慘重了，還講廢話連篇，滾邊去」。

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