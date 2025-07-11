最新排行出爐！中共官媒反罷免 最常引用的台灣名嘴是「他」

名嘴郭正亮。（資料照）

2025/07/11 14:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共近期對台灣「大罷免」活動相關言論和表態頻繁升溫，政府與官媒明顯介入罷免議題。台灣資訊環境研究中心（IORG）最新統計出爐，中共官媒提及台灣公眾人物，名嘴郭正亮居首，前10名之中除曹興誠外多為反對大罷免立場，名列第5的「館長」陳之漢是唯一網紅出身，此外，按照順序排列還有趙少康、曹興誠、謝寒冰、蔡正元、張亞中、游盈隆、吳子嘉、沈富雄。

台灣資訊環境研究中心日前公布今年1月1日至6月30日上半年的研究報告。報告指，上半年度中共官媒最常提及的政論名嘴前10名之中，以2024年美選前中共官媒抖音最常用台灣人物第3名的郭正亮最多。除徐巧芯罷免案領銜人曹興誠為支持大罷免立場，其他多為反對大罷免立場、或無明顯立場。「館長」陳之漢排名第5，為唯一網紅出身者。

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報告中列舉出郭正亮在各大政論節目中的言論，並進行查核，結果許多言論不是「沒有證據」，就是「沒有因果關係」或「錯誤類比」，甚至「超譯外國意見」，因所引用原文的語言隔閡，造成閱聽人查證困難。

報告也特別提到，中共官媒最常提及的政治人物前10名之中，以總統賴清德最多，其他多為民進黨、國民黨之現任或曾任重要黨公職者。台灣民眾黨黨主席黃國昌名列第5，是唯一非兩大黨之政治人物。黃國昌在中共官媒、台灣媒體皆擁有高聲量，被提及次數皆為第5名。

而中共官媒最常提及的區域立委前10名之中，除民進黨籍的吳思瑤與吳沛憶之外，其他 8位立委皆為國民黨籍，包含7位進入罷免第三階段的王鴻薇、徐巧芯、傅崐萁、羅智強、葉元之、賴士葆、李彥秀。

台灣資訊環境研究中心（IORG）最新統計出爐，中共官媒提及台灣公眾人物，名嘴郭正亮居首，前 10 名之中，除曹興誠外多為反對大罷免立場，名列第 5 的「館長」陳之漢是唯一網紅出身。（取自台灣資訊環境研究中心））

報告中列舉出郭正亮在各大政論節目中的言論，並進行查核，結果許多言論不是「沒有證據」，就是「沒有因果關係」或「錯誤類比」。（取自台灣資訊環境研究中心）

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