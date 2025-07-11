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    只有修正沒有廢除 柯建銘：刑法100條永遠存在

    民進黨團總召柯建銘。（資料照，記者陳逸寬攝）

    民進黨團總召柯建銘。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/07/11 11:51

    〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘6月接受媒體專訪時說，大罷免成功後要追究國民黨立委的刑責，「刑法100條會伺候你」，引發討論。柯建銘今天在立法院受訪表示，刑法100條是國家安全重要法律，從1992年存在到現在，「只有修正、沒有廢除」。

    柯建銘表示，1992年，李登輝擔任總統、郝柏村任行政院長時，當年刑法100條只有修正、沒有廢除，這是國家安全重要法案，除了意圖以外，還要加上暴力脅迫；換句話說，用暴力脅迫叛變，這是國家安全重要法律，該法從1992年存在到現在。

    柯說，他提出刑法100條警示國民黨，他從去年講到今年，因為藍白仗著國會多數暴力、恣意妄為、毀憲亂政，第一會期修正的國會擴權的職權行使法被判違憲，這會期修法讓執政黨無法執政。

    柯建銘說，警告藍白所有立委，刑法100條永遠存在，他們現在出來開記者會是自證有罪，以為國會多數暴力就可以毀憲亂政、恣意妄為，讓國家陷於不安全狀態，請藍白看現在立法院長得怎麼樣，思考自己的罪行為何，未來如何怎麼處理是國家法律問題。

    柯建銘強調，國家現在是生死存亡關鍵，藍白合作毀憲亂政、賣台舔共賣國，大罷免勢必會大成功。

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