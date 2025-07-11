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    路線公布！ 剷除黑芯7/12、7/13機車＋徒步掃街

    週末機車掃街路線圖。（剷除黑芯提供）

    週末機車掃街路線圖。（剷除黑芯提供）

    2025/07/11 12:04

    〔記者董冠怡／台北報導〕罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」本週六、日將有機車和徒步掃街活動，今天舉辦「松信大縱走」行前記者會，宣布時間、地點和詳細路線資訊。罷團說，目前估計兩天各有40人參與，希望可以擴大至上百人，傳達為了所愛的台灣，守護下一代而努力的信念。

    「剷除黑芯」表示，過去一年來國民黨掌控的立法院，違憲擴權、沒收人民罷免權、癱瘓憲法法庭、惡刪全民預算、削弱中央財政，包括徐巧芯等人皆支持，失職、失格且失能，因此這場罷免運動基本上是由國民黨籍藍委們號召發起。在信義、南松山，每6人就有一人簽連署，很不容易，也是志工夥伴共同的成就。

    罷團指出，距離726投票只剩15天，邀請關心台灣的公民走上街頭，展現罷免不適任立委的決心，讓更多人知道彼此是為了所愛的台灣，守護下一代而努力，週末可以選擇跟著大家一起走，或是沿路相逢加油打氣，也會準備面紙、扇子為主及垃圾袋、菜瓜布、酸痛貼布等罷免小物發放。

    六、日機車掃街同路線

    7月12、13日捷運象山站1號出口集合，下午2點45分出發，繞行信義區、大安區鬧區、南松山，預計1.5小時。車掃結束後，接力徒步掃街。

    六、日徒步掃街路線不同

    7月12日下午4點半，從松山區八德路二段342號，沿著八德路二段、三段、四段步行至八德路四段692號，大約1小時。

    7月13日下午4點半，自信義區基隆路二段183號、信義路五段、莊敬路、松仁路、信義路五段150巷14弄，終點站忠孝東路、松仁路口，同樣1小時左右。

    發言人Roger說，目前估計兩天各有40人參與，希望可以擴大至上百人，甚至更多人，壯大聲勢，傳達讓國會撥亂反正的堅定意念，不僅是民意主流，也是台灣未來的潮流，「剷除黑芯、榮耀松信，大罷免大成功！」

    週六徒步掃街路線圖。（剷除黑芯提供）

    週六徒步掃街路線圖。（剷除黑芯提供）

    週日徒步掃街路線圖。（剷除黑芯提供）

    週日徒步掃街路線圖。（剷除黑芯提供）

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