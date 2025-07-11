文旦產銷會變造勢大會！傅崐萁阻農民錄影「我們溝通有問題嗎？」

瑞穗鄉農會舉辦產銷聯合座談，傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚都出席，但前半場幾成傅崐萁造勢大會。（民眾提供）

2025/07/11 11:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉農會昨舉辦產銷班聯合座談，但座談會前半場卻成了傅崐萁造勢會，傅致詞將近半小時錄音檔案也流出！傅崐萁說，他去年訪中打開文旦柚市場，今年文旦柚銷中將比去年多！但傅崐萁一邊說話的同時也緊盯台下，發現農民拿手機錄影立即制止，還質問農民「我們溝通有問題嗎」、「民進黨最喜歡這樣」！

瑞穗鄉農會昨天下午4點舉辦產銷班聯合座談，為了這場座談，農會前一週3日就發文，要理監事、會員代表、農事小組長、產銷班、青農聯誼會等都要派人出席，「請各班長務必派4名班員出席」！但會議前半場卻成了傅崐萁造勢大會。

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傅崐萁上台講沒幾句發現有人錄影，傅立刻制止「這不要錄影好嗎」、「我們溝通有問題嗎？」強調「今天來是幫大家解決問題，這樣沒有意思，民進黨最喜歡這樣」，拿手機錄影的農民只好連聲答應「好！好！」，但顯然還有其他農民全場錄音！住在瑞穗鄉的中國公民記者佐拉還把錄音檔加上照片、部分字幕上傳網路，他說，希望讓大家知道閉門會議的真相。

現場農會理監事、總幹事、傅崐萁及妻子徐榛蔚、連同「愛將」花蓮縣農會總幹事吳昆儒排排坐，傅崐萁一講就是將近半小時，滔滔不絕說他去年訪中後「成功打開文旦柚兩岸市場」。傅崐萁說，今年預計可出10個貨櫃、比去年多！但是他幫大家處理好了，還「被罵成這樣，大家看到沒有、這樣了解嗎」，一句話連續講3次，彷彿老師對小學生說教。

傅崐萁現場大談反罷免，除了強調161億元不能被收回，明年各項老人、教育等福利都會多更多，「統籌分配稅多161億元、花蓮平均一人多5萬多元」！傅更對農民說，「7月20號左右，大家會收到一張公報」，大家看仔細，罷免理由竟然是傅崐萁為什麼要爭取花東快、環島高鐵及國道六號三大建設？大家能接受嗎？「連罷免理由都讓花蓮人生氣」，花蓮人選出的立委不能爭取花蓮建設嗎？

瑞穗鄉農會舉辦產銷聯合座談，但前半場幾成傅崐萁造勢大會。（民眾提供）

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