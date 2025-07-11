提案刪中國人繼承台灣遺產200萬門檻 卓冠廷籲罷免林沛祥

民進黨新北市議員卓冠廷今天（11日）到基隆安樂市場，與民進黨多位基隆市議員一起，陪同罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸（左一）掃街發文宣。（記者俞肇福攝）

2025/07/11 11:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨新北市議員卓冠廷今天（11日）說，國民黨立委翁曉玲過去提案修法，認為「中國籍人民繼承台灣地區遺產不得逾200萬元」的限制，欲刪除此規定，把200萬元刪除變成無限大；卓冠廷表示，還有一位共同提案人國民黨立委林沛祥，「怎麼會有台灣的立委不幫人民做事，不好好審查4100億特別預算，卻幫中國在講話」。卓冠廷呼籲，7月26日罷免國民黨立委林沛祥，大家要出來投下同意罷免票。

卓冠廷今天上午到基隆市安樂市場，陪「基隆絕沛」領銜人陳青逸向民眾發文宣紙扇，呼籲基隆人7月26日出來投票，受到支持者熱情歡迎。

請繼續往下閱讀...

「兩岸人民關係條例」現行條文明定，被繼承人在台灣地區的遺產，由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾200萬元；超過部分歸屬台灣地區同為繼承人，台灣地區無同為繼承人者則歸屬台灣地區後順序的繼承人，若台灣地區無繼承人者歸屬國庫。

卓冠廷說，林沛祥這1年多看起來在地方很認真親民，但實際上在立法院卻是傅崑萁的附庸，該為台灣人民做事的立委卻替中國在講話；翁曉玲曾提案修法，認為「大陸地區人民繼承台灣地區遺產不得逾200萬元」，欲刪除此規定，把200萬元刪除變成無限大；卓冠廷表示，其實不只翁曉玲，還有一位共同提案人國民黨立委林沛祥，「怎麼會有台灣的立委不幫人民做事，不好好審查預算，卻幫中國在講話」。卓冠廷呼籲，7月26日基隆鄉親要出來投下同意罷免票。

民進黨新北市議員卓冠廷今天（11日）到基隆安樂市場，呼籲支持者與基隆人要出來投同意罷免票。（記者俞肇福攝）

民進黨新北市議員卓冠廷今天（11日）到基隆安樂市場，向基隆民眾與攤商請安問好，發放罷免文宣呼籲民眾支持。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法