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    民眾黨要政院補足補助款給地方 吳思瑤批：冤有頭、債有主

    民進黨團幹事長吳思瑤今天在立法院受訪。（記者陳政宇攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤今天在立法院受訪。（記者陳政宇攝）

    2025/07/11 10:56

    〔記者李文馨／台北報導〕民進黨團幹事長吳思瑤今天在立院受訪表示，現在的程序委員會形同虛設，所有議案在週五上午才會看到藍白聯手端出的議程。對於民眾黨團今天提案要求政院將636億元補助款回撥地方，她批評，冤有頭、債有主，若當時沒有惡砍、惡刪預算，根本不會有此困境。

    吳思瑤表示，民進黨現在面臨最大的困境是藍白聯手使用突襲式手段排定議程，週二的程序委員會形同虛設，所有議案在程委會幾乎停擺，都留到週五早上，才會看到藍白聯手端出來的當日議程。

    對於民眾黨團今天原訂議程要求行政院636億元補助款回撥地方，她強調，冤有頭、債有主，如果藍白當時沒有惡砍、惡刪預算，還要求行政院自行調整、刪減636億，根本不會有現在的困境。

    吳思瑤說，民眾黨也提出要求政院加強颱風後救災救難工作的公決案，她批評，民眾黨果然是一個不做實事，只噴口水、一起割稻子的政黨，提案好像彰顯藍白關心災情，但事實上，決議案每項重建工作，都是行政院現在進行式的方案。

    針對特別條例預算，吳思瑤說，民進黨團也在等待，無論國民黨最終採取哪種方案，可能犧牲國土安全預算，也可能犧牲台電1000億元撥補預算，但堅持普發現金救罷免。她質疑，面對嚴峻天災，國民黨還要犧牲台電的撥補嗎？挺台電就是挺台灣，台電是國家的，不是任何政黨的。

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