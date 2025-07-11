曹興誠請辭顧問 國民黨質疑紅色勢力滲透遭撤換

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/07/11 11:21

〔記者施曉光／台北報導〕針對總統府全社會防衛韌性委員會顧問曹興誠請辭，國民黨智庫副執行長凌濤今質疑，此時府方將曹興誠移除全社會防衛韌性委員會顧問名單，是否經國安局調查後發現有紅色勢力滲透疑慮，共諜又再次出沒，因此提請總統解職曹興誠？「一場大罷免、『護國大繞境』、護台論基礎恐怕隨著曹興誠遭到撤換而瓦解。」

凌濤指出，今年2月19日他就公開質疑，曹興誠與「黑熊學院」疑似遭到紅色勢力滲透，試圖發起這次的大罷免，目的就是要搞爛台灣的民主，而曹興誠與中國籍女子單中華的互動舉措，國民黨也立即向國安局檢舉控告曹興誠違反反滲透法，呼籲賴清德總統解除曹的全社會防衛韌性委員會顧問職務，如今在大罷免前移除曹的顧問身分，在總統府網站已不見曹的圖像，顯然已遭緊急撤換。

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他質疑，賴清德在國家多個重要職務，擺置錯誤的人，如今立法院正在討論國土韌性1500億元特別預算，難道是因為發現曹興誠所主導的國土韌性計劃根本窒礙難行，在漢光演習實施之後，發現不符實際操作？

他強調，賴清德識人不明，又為大罷免密會曹興誠，兩人在政治上的魔鬼交換，已經無法順利切割曹興誠，台灣卻因大罷免耗損的國力通通必須咎責到總統身上。

針對質疑，府方人士已指出，曹興誠先生長年關心國家安全與社會韌性，自113年9月起，擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問，提供政府建言。而委員會第1屆委員及顧問聘期已於114年5月19日屆滿，曹興誠先生因個人因素婉復續任，並無外界所提解除職務情事。未來亦將一本初衷，為台灣貢獻心力。

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