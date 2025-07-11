批麥玉珍不識字 李正皓再舉「這兩個詞」說明

立委麥玉珍。（資料照）

2025/07/11 12:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴李正皓日前在節目上砲轟民眾黨立委麥玉珍程度低劣，被白營控訴歧視新住民，赴NCC抗議，李正皓反批白營「拿新住民當擋箭牌」。麥玉珍10日酸李正皓是「靠講別人的是非討飯吃的咖」，稱「我不會跟他計較，老娘原諒他！」李正皓今日PO出一段麥玉珍質詢的影片，指出麥玉珍把遷「徙」自由說成遷「徒」自由，而且說錯三次、海「域」安全說成海「城」安全。

李正皓在臉書PO出一段影片，並在貼文表示，這個影片分別是2025年5月29日與2024年11月27日內政委員會的畫面，2025年5月29日內政委員會：麥玉珍把遷徙（ㄒㄧˊ）自由說成遷徒（ㄊㄨˊ）自由，而且說錯三次；2024年11月27日內政委員會：麥玉珍把海域（ㄩˋ）安全說成海城（ㄔㄥˊ）安全，顯然，徙（ㄒㄧˊ）與徒（ㄊㄨˊ） ; 域（ㄩˋ）與城（ㄔㄥˊ），麥玉珍是看不懂的，甚至「遷徙」與「海域」這兩個詞彙麥玉珍也是完全不知道的，否則根本不可能念錯。

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李正皓指出，麥玉珍，不要裝了，妳不僅不會「寫」字，妳也不「識」字。過去立法院不是沒有代表新住民的立法委員，包含林麗蟬（柬埔寨新住民）、羅美玲（馬來西亞華人）等都很優秀，但麥玉珍就是立法院史上程度最差的立法委員。

李正皓續指，顯然，徙（ㄒㄧˊ）與徒（ㄊㄨˊ） ; 域（ㄩˋ）與城（ㄔㄥˊ），麥玉珍是看不懂的，甚至「遷徙」與「海域」這兩個詞彙麥玉珍也是完全不知道的，否則根本不可能念錯，這跟口誤沒有關係，因為這都不是生僻的詞彙，海域是南一版國小五年級上學期第七課「海洋朝聖者」的生詞；遷徙是康軒五年級上學期第一單元第一課「台灣我的家」的生詞。

李正皓直言，這種人一個月領我們二十萬、這種人立出來的法全台灣人要遵守、這種人昨天還質詢大法官候選人，擁有審查大法官的人事的權利，麥玉珍是台灣之恥，國會之恥，要如何洗刷？很簡單，大罷免、大成功後，藍白沒過半，民眾黨正式成為沒有用的八席，一切就恢復正常了。

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