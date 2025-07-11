妙天捐千萬給眾望 黃帝穎：柯文哲侵吞民眾黨政治獻金犯行明確

前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/07/11 10:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院10日審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案，針對檢方「捨棄」傳喚作證曾給柯1000萬元的悟覺妙天（本名黃明亮），對此律師黃帝穎表示，柯文哲認了拿妙天1000萬謝國樑200萬，柯文哲侵吞民眾黨政治獻金犯行明確金流甚明。

黃帝穎在臉書PO文表示，台北地方法院今審理京華城案，柯文哲未對助理許芷瑜（橘子）從妙天處取得裝有1000萬元現金的皮箱提出異議，檢方認為柯對事實不爭執即無爭點可問，放棄傳喚妙天。柯文哲的律師團也表示無異議。

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黃帝穎指出，柯文哲認了透過橘子拿了妙天的1000萬元現金皮箱，加上國民黨基隆市長謝國樑證稱200萬捐款民眾黨，同樣計入柯文哲私帳，柯文哲私吞民眾黨政治獻金，至少認了妙天1000萬、謝國樑200萬，金流甚明，柯文哲犯公益侵佔罪犯行明確。

黃帝穎直言，白營趁罷洗白柯文哲最愛喊沒有金流但被柯文哲本人打臉，白營趁著社會關注罷免，多次帶風向洗白柯文哲，但被柯文哲本人不爭執「妙天1000萬元」及「謝國樑200萬元」金流，重重打臉！

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