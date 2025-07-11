為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王鴻薇口誤稱「大罷免大成功」 顏擇雅：眾神給罷團最好的打氣

    王鴻薇（左）今上午合體台北市長蔣萬安（右），於南京東路、吉林路口進行街講，但她在接受媒體訪問時卻口誤稱第一個生日願望就是「大罷免大成功」，在經旁人提醒後，她才馬上改口「大罷免大失敗」。（記者羅沛德攝）

    王鴻薇（左）今上午合體台北市長蔣萬安（右），於南京東路、吉林路口進行街講，但她在接受媒體訪問時卻口誤稱第一個生日願望就是「大罷免大成功」，在經旁人提醒後，她才馬上改口「大罷免大失敗」。（記者羅沛德攝）

    2025/07/11 10:13

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日舉行，國民黨近日反罷動作不斷，不過今上午國民黨立委王鴻薇在接受媒體訪問時，卻口誤稱自己的生日願望就是「大罷免大成功」，引發網友熱議，作家顏擇雅在轉發影片畫面時也直言「這真是眾神給罷團最好的打氣」、「眾神透過她的肉身在祝福台灣」。

    王鴻薇今上午合體台北市長蔣萬安，於南京東路、吉林路口進行街講，但她在接受媒體訪問時卻口誤稱第一個生日願望就是「大罷免大成功」，在經旁人提醒後，她才馬上改口「大罷免大失敗」。

    這段口誤畫面也隨即引發網友流傳，並直言「造謠薇讓妳得償所願，大家說好不好啊」，政治工作者周軒也轉發並直言「好喔」。其他網友也紛紛議論「一定會成功，如你所願」、「最後一秒的表情好好笑」、「這次真心的祝福她如願以償，心想事成」、「記者表示：委員你要確定餒」、「左邊的記者嘴角忍不住」、「願望726就能實現」。

    作家顏擇雅也轉貼周軒的發文並強調「這不是AI，影片完全沒造假」，她也直言「這真是眾神給罷團最好的打氣」、「你覺得她不可能講這種話，但她就是講了，這就是靈異，或說神蹟。眾神透過她的肉身在祝福台灣」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播