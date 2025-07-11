王鴻薇口誤稱「大罷免大成功」 顏擇雅：眾神給罷團最好的打氣

王鴻薇（左）今上午合體台北市長蔣萬安（右），於南京東路、吉林路口進行街講，但她在接受媒體訪問時卻口誤稱第一個生日願望就是「大罷免大成功」，在經旁人提醒後，她才馬上改口「大罷免大失敗」。（記者羅沛德攝）

2025/07/11 10:13

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日舉行，國民黨近日反罷動作不斷，不過今上午國民黨立委王鴻薇在接受媒體訪問時，卻口誤稱自己的生日願望就是「大罷免大成功」，引發網友熱議，作家顏擇雅在轉發影片畫面時也直言「這真是眾神給罷團最好的打氣」、「眾神透過她的肉身在祝福台灣」。

王鴻薇今上午合體台北市長蔣萬安，於南京東路、吉林路口進行街講，但她在接受媒體訪問時卻口誤稱第一個生日願望就是「大罷免大成功」，在經旁人提醒後，她才馬上改口「大罷免大失敗」。

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這段口誤畫面也隨即引發網友流傳，並直言「造謠薇讓妳得償所願，大家說好不好啊」，政治工作者周軒也轉發並直言「好喔」。其他網友也紛紛議論「一定會成功，如你所願」、「最後一秒的表情好好笑」、「這次真心的祝福她如願以償，心想事成」、「記者表示：委員你要確定餒」、「左邊的記者嘴角忍不住」、「願望726就能實現」。

作家顏擇雅也轉貼周軒的發文並強調「這不是AI，影片完全沒造假」，她也直言「這真是眾神給罷團最好的打氣」、「你覺得她不可能講這種話，但她就是講了，這就是靈異，或說神蹟。眾神透過她的肉身在祝福台灣」。

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