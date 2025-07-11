國民黨堅持特別條例拒納撥補台電 黃暐瀚：朱立倫「裡外不是倫」

黃暐瀚指出，即使去年是國民黨勝選總統，今日的台電肯定依舊虧損。他也為此形容朱立倫雖然只是想當「正常倫」，但卻落得「裡外不是倫」。（資料照）

2025/07/11 10:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨主席朱立倫近日提出，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」想納入撥補台電的1000億預算，卻遭藍營內部反彈及否定。資深媒體人黃暐瀚指出，台電虧錢，除了跟發電配比有關之外，台灣電價低廉、國際石化原料價格上漲也是原因，他認為即使去年是國民黨勝選總統，今日的台電肯定依舊虧損。他也為此形容朱立倫雖然只是想當「正常倫」，但卻落得「裡外不是倫」。

台美關稅談判結果尚未出爐，國民黨主席朱立倫前天突然決定國民黨團版的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」，要納入行政院版本的國土韌性1500億元與台電補助的1000億元，引發藍委內部炸鍋。昨晚則又傳出，國民黨中央與黨團達成「封殺台電」的共識，在3個可能進行討論的方案中，都直接剔除撥補台電的選項。

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黃暐瀚在臉書發文指出，國民黨主席朱立倫近日突然宣布支持放行「撥補台電一千億」，令藍營內部炸鍋（藍委已經反了兩個多月，現在主席突然髮夾彎，大家跟不上）。昨日「主席代言人」凌濤出面滅火，說「撥補台電，寸土不讓」。

黃暐瀚表示「這個話題我談過很多次了」，並指「我既支持檢討台灣能源配比（我支持延用核電、慎用綠電），也支持撥補台電一千億。因為四千多億的缺口就擺在那邊，不撥補，就漲電價；一漲電價，物價很可能就跟著漲上去了」。

黃暐瀚說明，台電虧錢，除了跟發電配比有關之外，台灣電價低廉、國際石化原料價格上漲也是原因。假設去年是國民黨勝選總統，台灣決定續用核電，那今日的台電，還虧不虧？他也提出，「因為火力佔七成，我認爲肯定依舊虧損」，假若是「侯總統」，要不要撥補台電？

黃暐瀚直言，「在我看來，當過行政院副院長的朱立倫主席，其實也只是想當『正常倫』。上週支持國防GDP3.5%，這週連台電撥補一千億也放行」、「豈料之前反對撥補台電講的太過肯定，主席突然同意，藍營基層炸鍋，搞到『裡外不是倫』」。

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