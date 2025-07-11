國民黨反罷文宣搭上政治迷因梗 推出「旗魚人口」、「雜質」看板

國民黨中央黨部近日在台中市南屯區南屯路與文心路口的轉角三角窗，掛上「旗魚人口7月26日守護優質、拒當雜質」、「站出來投不同意，不同意罷免」大型看板，引起路過民眾關注。（國民黨提供）

2025/07/11 09:30

〔記者施曉光／台北報導〕行政院官網國情簡介以「其餘」說明原住民族、外來人口以外的96.2％人口，引發熱議，網路上也出現所謂「旗魚人口」的諷刺圖片，國民黨近期反罷免文宣攻勢也搭上這股潮流，推出反惡罷CF影片，掛上「旗魚人口」、「雜質」等政治迷因梗看板，結合年輕人的創意。

國民黨發言人鄧凱勛指出，國民黨希望精準打中民進黨大惡罷操作的痛點，打破同溫層，獲得更多民意的共鳴與支持，讓中間選民與年輕人願意站出來投下不同意，用選票找回台灣的善良與公理。

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鄧凱勛表示，為反制民進黨毫無正當性的惡意罷免行動，國民黨中央黨部持續加大空戰火力，近日在台中市南屯區南屯路與文心路口的轉角三角窗，掛上「旗魚人口7月26日守護優質、拒當雜質」、「站出來投不同意，不同意罷免」大型看板，引起路過民眾與網友的高度關注，許多支持者紛紛表示要專程前往合照打卡。

鄧凱勛說，賴清德總統的「團結十講」，美其名為團結，但根本就是為了大罷免而做的「撕裂十講」，不僅無助團結社會，反而激起更多反感與民怨，更與台灣人民的感受大相徑庭，甚至淪為網路迷因，讓年輕人將其視為茶餘飯後的笑話，因此呼籲賴清德千萬不要輕易中止，務必繼續講下去。

他並呼籲大家726務必站出來投下「不同意罷免」的一票，守住優質立委、守住民主價值、守住台灣的未來。

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