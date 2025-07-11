超尷尬！王鴻薇合體蔣萬安 脫口許願「大罷免大成功」

蔣萬安（右）、王鴻薇（左）今一早站路口街講。（記者羅沛德攝）

2025/07/11 08:52

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免首波投票7月26日，國民黨台北市立委王鴻薇今（11日）一早前往路口街講，會前受訪時，王鴻薇提及昨天生日許下願望「大罷免大成功」，不過旋即被提醒口誤更正，氣氛一度尷尬。

王鴻薇今上午合體台北市長蔣萬安，於南京東路、吉林路口進行街講，王鴻薇受訪被問到昨天生日願望，她表示，第一個生日願望就是「大罷免大成功」，不過經旁人提醒後，她也馬上改口「大罷免大失敗」，第二個願望則是希望大家都平安健康。

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而近期新北消防員殉職，王鴻薇過去提案刪除消防防護預算一事也被重提，王鴻薇對此表示，民進黨不斷造謠，這件事情當時已經澄清清楚，還要拿餿掉的東西來造謠。她也批，先前數位發展部說iPhone 16、Switch2無法上市，現在不都在熱賣？所以民進黨為大罷免，已經造謠大半年，還要拿過去澄清過無數次的、發酸發餿的謠言出來講，代表民進黨、罷團已經沒戲可唱。

媒體也問，傳出關稅談判要放行美牛內臟及絞肉萊劑容許值？對此王鴻薇批評，一直非常擔心在關稅戰中犧牲農民權益、人民食安，現在看起來賴政府要把老百姓食安也端上談判桌，她要強調，希望談到較優條件，但不應該把民眾食安做交換。

蔣萬安（右）、王鴻薇（左）今一早站路口街講。（記者甘孟霖攝）

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