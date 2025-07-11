李彥秀稱人民非常厭惡台電撥補 吳靜怡：憑什麼代表人民？

針對朱立倫近日提出，特別條例想納入撥補台電的1000億預算，藍營內部掀起反彈，國民黨立委李彥秀昨更稱，台電不能只要錢，不思考體質改善，並指稱「人民對台電不斷撥補非常厭惡」。（資料照）

2025/07/11 10:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨主席朱立倫近日提出，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」想納入撥補台電的1000億預算，藍營內部掀起反彈，國民黨立委李彥秀昨更稱，台電不能只要錢，不思考體質改善，並指稱「人民對台電不斷撥補非常厭惡」。媒體人吳靜怡質疑，李彥秀憑什麼代表人民這麼說？並指「人民厭惡的是惡質國會還是政策買票？」

台美關稅談判結果尚未出爐，國民黨主席朱立倫前天突然決定國民黨團版的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」，要納入行政院版本的國土韌性1500億元與台電補助的1000億元，引發藍委內部炸鍋。昨晚則又傳出，國民黨中央與黨團達成「封殺台電」的共識，在3個可能進行討論的方案中，都直接剔除撥補台電的選項。

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吳靜怡在臉書發文指出，南部嘉義、台南成為重災區，台電工程團隊沒日沒夜搶修，此刻的李彥秀卻代表著國民黨，不只連「感謝」兩字都吝嗇，更用「厭惡」對台電貼上標籤。她對此質疑「李彥秀憑什麼代表人民說對台電撥補非常厭惡？」

吳靜怡表示，工商界對漲電價極為敏感，因工業用電負擔遠高於民生用電，若在野黨持續阻擋撥補1千億給台電，可能導致電費上漲，推高民生物價並增加工商業固定成本，她為此也直言，「請問李彥秀的普發現金導致排擠台電補貼，到底是『假還稅真愚民』還是對工商界的懲罰？人民厭惡的是惡質國會還是政策買票？」

吳靜怡也質疑，「現在面臨全球關稅問題，李彥秀對美國經貿這麼熟悉的狀況，妳認為此刻要為台灣人民準備的是『產業補貼』還是你們企圖期約賄選的『普發一萬』」？

吳靜怡也提到，李彥秀與國民黨應正視國際先進核能技術（如小型模組化反應爐），這與老舊的核三、核四截然不同，論述前建議多讀書。吳靜怡也質疑，若將核議題作為反對台電撥補的理由，是否真能解決能源困境，還是徒增爭議？更噁心的就是，港湖居民接受核廢料嗎？如果不願意，台灣沒人願意，那就別談了。

吳靜怡在文末也諷刺，「拜託，不然這樣，請這些無腦的立委乾脆都請假，等美國對台關稅出爐後，你們再上班」。

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