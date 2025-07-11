中國反罷免 矢板明夫諷第3次國共合作：借國民黨勢力癱瘓台灣

矢板明夫發文指出，中國的國台辦已經表明反對大罷免，如今也可說是第三次國共合作，而共產黨是想借助國民黨的勢力癱瘓台灣政府、削弱台灣國防，以早日實現統一。圖為立法院國民黨團總召傅崐萁今年4月間率領16名黨籍立委訪問中國。（資料照，圖由傅辦提供）

2025/07/11 09:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕距離大罷免首波投票進入最後倒數，資深媒體人矢板明夫發文指出，中國的國台辦已經表明反對大罷免，如今可說是第三次國共合作，共產黨是想借助國民黨的勢力癱瘓台灣政府、削弱台灣國防，以早日實現統一，雖然這次國共合作結果尚未可知，但對熱愛民主自由的台灣居民來說，這一場罷免戰是「台灣保衛戰」，只能贏不能輸。

矢板明夫在臉書發文指出，距離大罷免投票日只剩下2個多星期。罷免方和被罷免方都已經使出了渾身解數爭取選民的支持。尤其是國民黨，正在爭取普發一萬元，希望能夠博得選民們的歡心，實際上等於變相買票。如果民進黨全力阻止這件事，難免落下「擋人財路」的口實。不得不承認，這是十分高明的一招，說不定背後有高人指點。

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矢板明夫表示，中國的國台辦已經表明反對大罷免，要全力呵護被罷免的國民黨籍立委，「第三次國共合作」儼然形成。

矢板明夫說明，共產黨和國民黨在歷史上曾經合作過兩次。第一次國共合作，是在1924年至1927年，雙方為了共同推翻北洋軍閥而建立合作關係。但共產黨借機滲透進入國民黨的軍隊，暗中發展實力，培養了大批幹部、企圖奪權。國共合作失敗以後，共產黨策劃軍隊嘩變、建立根據地、分裂國家。

至於第二次國共合作，是在1937年至1946年，名義上是共同對抗日本侵略。但共產黨的政策是「一分抗日、兩分應付、七分發展」，將正面戰場交給國軍，借機消耗國軍實力，自己則在敵後趁機發展壯大。合作失敗後，共產黨發動內戰，把國民黨打到了台灣。

矢板明夫強調，這一次是第三次國共合作。共產黨是想借助國民黨的勢力癱瘓台灣政府、削弱台灣國防、縮小台灣的國際空間，以達到早日實現統一的目的。至於事後國民黨會不會再次被共產黨過河拆橋、始亂終棄，尚不可知。但是，對於熱愛民主自由的台灣居民來說，這一場罷免戰是「台灣保衛戰」，我們只能贏不能輸。

矢板明夫也提到，他有朋友做了一個網站和

YouTube頻道「勇敢的台灣人」。將陸續製作被罷免的立委的影片，目前有剪好徐巧芯的。後續也會在7月26日投票前，將被罷免的24位立委的影片陸續上傳。歡迎大家支持、轉發。一起加油！

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