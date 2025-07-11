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    首頁　>　政治

    國民黨髮夾彎封殺撥補台電千億 周軒：台電還在搶修災情……

    國民黨團今上午將召開黨團大會，昨晚傳出黨中央與黨團達成共識，特別條例草案將剔除撥補台電的選項，政治工作者周軒質疑，「台電的弟兄還在嘉義台南搶修災情，國民黨第一時間卻把維持供電穩定的台電撥補預算砍掉」。（資料照）

    國民黨團今上午將召開黨團大會，昨晚傳出黨中央與黨團達成共識，特別條例草案將剔除撥補台電的選項，政治工作者周軒質疑，「台電的弟兄還在嘉義台南搶修災情，國民黨第一時間卻把維持供電穩定的台電撥補預算砍掉」。（資料照）

    2025/07/11 08:16

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團今上午將召開黨團大會，昨晚傳出黨中央與黨團達成共識，「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」將剔除撥補台電的選項，政治工作者周軒對此發文質疑，「台電的弟兄還在嘉義台南搶修災情，國民黨第一時間卻把維持供電穩定的台電撥補預算砍掉」，他也諷刺國民黨立委謝龍介「你不用再去台南擺拍了啦」。

    台美關稅談判結果尚未出爐，國民黨主席朱立倫前天突然決定國民黨團版的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」，要納入行政院版本的國土韌性1500億元與台電補助的1000億元，引發藍委內部炸鍋。昨晚則又傳出，國民黨中央與黨團達成「封殺台電」的共識，在3個可能進行討論的方案中，都直接剔除撥補台電的選項。

    周軒今晨發文指出，國民黨天亮後要開黨團會議，針對特別條例，有3個選項要討論，包含「1. 待美國關稅結果出爐後再行處理特別條例。2. 普發現金2300億與國土韌性1500億一同納入特別條例。3. 維持原案只要普發現金」。周軒質疑，這3個選項的共同特點是，台電1千億撥補被砍掉了。

    周軒直言，「對，台電的弟兄，在我打字的當下還在嘉義台南搶修災情，國民黨第一時間卻把維持供電穩定的台電撥補預算砍掉」。他也諷刺國民黨立委謝龍介「你不用再去台南擺拍了啦，我不信你敢反抗傅崐萁」。

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