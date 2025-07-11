USAID關閉動搖援助計畫 國合會攜手歐盟提高吐瓦魯農業韌性

國合會副秘書長謝佩芬接受本報「官我什麼事」專訪表示，國合會6月中旬與歐盟負責整個南太平洋區域的駐斐濟代表團一起在吐瓦魯進行三邊合作。（記者陳品妤攝）

2025/07/11 10:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕國合會常年在多項國際援助案與日本國際協力機構（JICA）、美國國際開發總署（USAID）等各國政府開發援助（ODA）機構攜手合作，在USAID關閉後，不少南太平洋援助計畫受到影響。談及未來國合會與其他國際機構在第三國合作的新規畫，副秘書長謝佩芬指出，國合會不僅與德國及法國的ODA機構建立駐地互訪，6月中旬起更與歐盟駐斐濟代表團合作，在友邦吐瓦魯推動智慧農業，盼提高農業韌性及永續性。

謝佩芬接受本報「官我什麼事」專訪表示，國合會秘書長黃玉霖今年5月曾赴歐洲，拜訪歐盟、德國、法國的ODA機構，並與德、法初步建立駐地互訪，駐地的技術團與德國、法國的駐地辦公室彼此能夠進行交流，先認識、交流後，未來再雙方看能如何合作，其實現在不只台灣認為面對當今國際局勢，與其單打獨鬥，不如一起合作，許多理念相近國家也抱持類似想法。

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技術合作層面，謝佩芬也指出，國合會6月中旬與歐盟負責整個南太平洋區域的駐斐濟代表團一起在吐瓦魯進行三邊合作；歐盟駐斐濟代表團看到台灣技術團在吐瓦魯的示範農場後，對示範農場整體的條件環境、栽種作物的技術留下正面印象，因此主動提議嘗試在吐瓦魯合作。

謝佩芬說明，這項三邊合作由歐盟出資金、國合會出技術，攜手在吐瓦魯推動智慧農業，盼提高吐瓦魯農業韌性，帶入台灣優勢與科技，讓可耕面積非常小的吐瓦魯更具有韌性及永續性。

謝佩芬說，國合會也很希望未來還有更多這樣的技術合作，與夥伴國、理念相近國家，三方一起合作的案例。

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