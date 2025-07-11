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    新計畫助菲律賓強化災後韌性 國合會副秘謝佩芬：盼創造更多交流機會

    國合會副秘書長謝佩芬接受本報「官我什麼事」專訪，說明國合會醉心推動的「菲律賓強化社區準備以減緩緊急災難期間健康風險計畫」。（記者陳品妤攝）

    國合會副秘書長謝佩芬接受本報「官我什麼事」專訪，說明國合會醉心推動的「菲律賓強化社區準備以減緩緊急災難期間健康風險計畫」。（記者陳品妤攝）

    2025/07/11 10:10

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與菲律賓近日在政府官員交流限制、免簽證等多個領域有所突破，外交部轄下的國合會近期也著手推動「菲律賓強化社區準備以減緩緊急災難期間健康風險計畫」。國合會副秘書長謝佩芬表示，盼透過這次合作，未來創造更多台菲交流的機會。

    謝佩芬接受本報「官我什麼事」專訪指出，在地理位置、自然環境條件、種族連結等方面，菲律賓與台灣都有很多相近性，兩國過去在防災議題上也有許多合作；受到氣候變遷影響，菲律賓常有颱風、水災、乾旱等天然災害，根據World Risk Index調查，菲律賓連續16年在193國中，被評價為最容易受到災害影響的國家。

    謝佩芬說，菲律賓政府已有制定「2020-2030年國家減災管理計畫」，但在落實到地方層級時，遇到地方資源不足、醫療機構能力不足等問題，國合會6月1日起推動為期18個月的新計畫「菲律賓強化社區準備以減緩緊急災難期間健康風險計畫」，著重於災後應變的健康風險，希望能補足菲國計畫的不足，在未來計畫執行期間內，也會派台灣專家赴菲交流。

    防災計畫與近期廣受各國政府關切的韌性相呼應，謝佩芬說明，計畫希望能增加菲律賓地方醫療院所控制健康風險評估的能力，包含災後病媒蚊積水處理等，並建構地方政府官員及醫療機構人員的能力，也計畫協助菲律賓建立針對大眾的宣傳資料，讓更多民眾知道遇到災害後，如何降低風險、減少損害。

    謝佩芬表示，該計畫與深耕菲律賓多年的天主教救濟會（Catholic Relief Services）合作，希望加強菲律賓首都馬尼拉第一區的醫療院所防災後應變能力，更有效控管風險，也期盼透過這次合作，未來創造更多交流的機會。

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