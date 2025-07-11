妙天捐千萬給眾望而非柯文哲？律師林智群曬條文：宗教團體不能捐政治獻金

2025/07/11 01:03

台北地院昨審理京華城案，提訊柯文哲。（記者羅沛德攝）

林智群貼《政治獻金法》說，宗教團體不能捐政治獻金。（翻攝臉書「林智群律師（klaw）」）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院10日審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案，針對檢方「捨棄」傳喚作證曾給柯1000萬元的悟覺妙天（本名黃明亮），挺柯藥師林士峰竟跳出來幫柯文哲洗地，稱妙天捐給眾望基金會千萬元與京華城案沒半點關係，還酸北檢是被打臉打到怕了，才不敢傳喚證人。對此，律師林智群傻眼表示，「宗教團體是不能捐政治獻金的欸，連阿北都不敢說這個是政治獻金了，藥師還幫阿北編故事啊？」

北院10日續審京華城案，針對妙天曾給柯文哲1000萬元案情，檢察官在法庭上提及，因為妙天在偵查期間已具結作證曾給柯1000萬元，而柯在偵查中，也不爭執曾將此只裝有1000萬元現金的行李箱，交給昔日貼身秘書「橘子」許芷瑜拖離，為節省訴訟經濟，因此決定捨棄先前聲請傳喚的禪師悟覺妙天出庭作證。

沒想到林士峰10日晚間跳出來幫柯文哲洗地，在臉書發文稱「這筆錢是妙天捐給眾望基金會的，跟京華城案也沒半點毛關係」，他還酸「北檢被打臉怕了，這次連證人都不敢傳喚」。

對此，林智群貼出《政治獻金法》第7條條文，規定了幾項個人、政黨、人民團體及營利事業不得捐贈政治獻金，當中即包括宗教團體。他傻眼表示，「宗教團體是不能捐政治獻金的欸，連阿北都不敢說這個是政治獻金了，藥師還幫阿北編故事啊？三講四漏氣欸你！你連這個規定都不知道也來講法律喔？這年頭無知就是力量嗎？」

林智群痛批，「妙天不能捐政治獻金，阿北不能收妙天的錢，兩個人都在做違法的事情，還偷偷摸摸，這樣還挺得下去？你跟那些被詐騙集團騙得很慘還堅持匯款的民眾有什麼不同？如果要捐給基金會，也是找媒體來拍照，說妙天要捐1000萬給基金會，妙天跟阿北都出席，大家拿大支票給記者拍照，怎麼會是偷偷摸摸的給阿北一個行李箱叫橘子拉走？你跟我說這樣沒有鬼？當大家第一天出社會嗎？」

最後他酸：「阿北不是標榜公開透明嗎？結果收錢都偷偷摸摸的，不是踩飛輪收300萬，就是地下室停車場拿500萬，不然就是妙天偷偷摸摸給1000萬元，阿北也不申報，錢去哪裡也不交代清楚，這樣叫公開透明喔？這樣你也信喔？果然騙子可以騙多久，就看傻子有多少。」

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