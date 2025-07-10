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    國民黨中央髮夾彎！台電撥補千億「寸土不讓」 黨團明擬討論這3方案

    國民黨主席朱立倫（右五）、台北市長蔣萬安（右四）及5名台北市立委出席台北市「挺勞權 護勞工 顧民生 反惡罷」勞工團體後援會成立大會。（記者羅沛德攝）

    國民黨主席朱立倫（右五）、台北市長蔣萬安（右四）及5名台北市立委出席台北市「挺勞權 護勞工 顧民生 反惡罷」勞工團體後援會成立大會。（記者羅沛德攝）

    2025/07/10 23:25

    〔記者劉宛琳／台北報導〕台美關稅談判結果尚未出爐，國民黨主席朱立倫昨天突然決定國民黨團版的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」，要納入行政院版本的國土韌性1500億元與台電補助的1千億元，引發藍委群組炸鍋。今天政策急轉彎，黨中央與黨團達成共識「台電寸土不讓」，特別條例可能最多只加碼到5400億元。國民黨團書記長王鴻薇說，任何可能性都有，ABCD版各有利弊得失，我們一定要在黨團大會討論，讓大家共識決決定。

    國民黨團明天上午將召開黨團大會，屆時可能討論3個方案：第一，待關稅結果出爐後再行處理特別條例，換言之，若關稅結果明天未出爐，可能會延後處理；第二，普發現金2300億與國土韌性1500億一同納入特別條例；第三，不排除維持原案，也就是只普發現金。上述方案都是直接剔除撥補台電的選項，黨團大會開放各委員討論，形成共識後才會有決定。

    黨中央現在除了表明台電「寸土不讓」，其餘都交給「黨團自主」，黨團這兩天聽了黨內各立委及各方意見後，認為茲事體大，所以也沒有先決定要怎麼做，還是要交由明天黨團大會再凝聚共識。有立委就主張要等關稅結果出來後，好好討論再處理；但也有委員認為，要趕快發現金，每個人選區關心的議題不同。

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