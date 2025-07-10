陸委會「不建議辦理」金廈泳渡 金門縣政府：等待體育署十一日回覆

是否辦理金廈泳渡？金門縣政府等待體育署回覆。圖為去年金廈泳渡女子組選手下水。（記者吳正庭攝）

2025/07/10 22:38

〔記者吳正庭／金門報導〕陸委會認定中國主辦的「金廈泳渡」是統戰活動，並對「金廈泳渡」7月26日是否停辦，表示「不建議辦理」；金門縣副縣長李文良說，如果政策如此，只能表示遺憾，縣府也會尊重中央的決定，但一切還在等待體育署11日的回覆。

陸委會發言人梁文傑於陸委會記者會中表示，金廈泳渡屬於體育活動，金門縣政府是向體育署申請，體育署問陸委會的意見。他說，去年開始中國海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，現在水域安全的問題，必須重視各部門的意見，陸委會的意見是「不建議辦理」。

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對於陸委會的立場，金門縣副縣長李文良重申，如果中央政策如此，只能表示遺憾，但仍要等縣府收到公文才能確定。

縣府教育處表示，金廈海泳辦與不辦？縣府都已經做了最好的準備；日前已行文體育署，盼體育署體諒後續作業時間，能在7月11日前回覆是否准許辦理金廈泳渡？縣府必須等收到公文，才能啟動後續相關作為。

梁文傑說，另一場的金門海上長泳活動是辦在我方水域內，如果金門要邀請中方選手參加，會把它當作是一般體育交流。對此，縣府教育處表示，7月27日的金門海上長泳，地點在烈嶼鄉習山湖公園海域進行，不僅歡迎台灣、中國選手參加，也會對各指導、協助金門海上長泳活動的單位發出邀請函，大家共襄盛舉，一起來感受金門充滿陽光、活力的海域活動。

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