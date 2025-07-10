7/26若能罷掉12席藍委 台灣鷹爸：推動中配入籍6年改20年

「台灣鷹爸」退役軍官徐柏岳說，這次罷免是正藍軍與假藍軍的對決，如果7月26日能夠罷掉12個立委，接下來就要來推動中配入籍6年改20年。（記者王藝菘攝）

2025/07/10 21:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免7月26日投票，台灣公民陣線、經濟民主連合等民團今晚舉行「青鳥回防立法院」晚會。有「台灣鷹爸」之稱的退役軍官徐柏岳說，這次罷免是正藍軍與假藍軍的對決，如果7月26日能夠罷掉12個立委，接下來就要來推動中配入籍6年改20年。

徐柏岳短講時說，你們真的不了解國民黨，這次大罷免國民黨叫人投不同意罷免，就是因為大家擋了他們的利益，國民黨最怕的就是人民阻擋他們的利益。

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徐柏岳指出，他和許多軍校畢業的同學一輩子都沒有去過中國，反觀國民黨很多人跑去那邊叫「祖國」，那些都是「假藍軍」，並不是正藍軍，這次罷免是正藍軍與假藍軍的對決。

徐柏岳說，如果7月26日能夠罷掉12個國民黨立委，屆時這兩個月民進黨立委在國會就會是多數，就可以馬上把所有法案導正，更可來推中配入籍6年改20年。

他說，這次大罷免一定要讓國民黨邊緣化，就像基隆那個「邊緣人」一樣，也要讓民眾黨打包。而且因藍白將立法院延會到8月31日，那時國會多數若是民進黨，就可導正國會亂象，所以7月26日一定要讓國民黨崩潰，自己是盼望當天一次罷免掉20席。

鷹爸與支持者合影。（記者王藝菘攝）

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合舉行710青鳥回防立院集會。（記者王藝菘攝）

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