學者痛批黃國昌強硬通過「法庭直播」 籲大罷免清空立院爛蔥、爛魚

台灣大學歷史系名譽教授周婉窈表示，罷免是要維持台灣民主自由的生活方式，希望這一次大罷免能夠拯救台灣。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/10 22:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免7月26日投票，台灣公民陣線等民間團體今日舉行「青鳥回防立法院」晚會。學者痛批，藍白把持的國會已經陷入僵化無法改變的結構，立法院就像一個冰箱，現在裡面有爛蔥、爛魚、爛水果，當然要清出來丟掉，人民要用罷免清空無良的立委。

青鳥回防立法院活動今天特地播放「黨外小史」影片，敘述台灣民主前輩鄭南榕等人對抗國民黨威權，在戒嚴時代爭取民主自由、台灣獨立的血淚過程。

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台灣大學歷史系名譽教授周婉窈表示，該影片有兩大用意，希望黨外運動不被社會遺忘，希望年輕人能夠了解戰後台灣的歷史。過去媒體被控制，以前會看黨外雜誌，現在是資訊爆量、分眾分流，最大擔憂是年輕人不願意看。

周婉窈指出，在大罷免的時刻，重拾黨外運動精神非常重要，必須不惜一切拚生拚死，我們從罷免志工上看到台灣以前的黨外精神，歷史需要了解也需要延續，有歷史深度的社會才能知道未來要朝向哪。

周婉窈說，知道台灣歷史，才會想要保護台灣，罷免救台灣是要維持台灣民主自由的生活方式，希望這一次大罷免能夠拯救台灣，「大罷免救台灣！大罷免大成功！」

東華大學法律系副教授范耕維說，現在網路上有非常奇怪言論在反對罷免運動，甚至有人說大罷免會讓民進黨一黨專政，這是非常荒謬的。在土城看守所的前台北市長柯文哲，過去有一個口號是「改變成真」，大罷免就是真的能夠「改變成真」。

范耕維指出，過去這一年來，很多法案都沒有討論就直接強硬通過，最近的「法庭直播」相關修正案也是一樣，最後就是由黃國昌拿出最高機密版本，然後立院就迅速通過。

范耕維批評，國會已陷入僵化無法改變的結構，每次投票都是藍白立委加上無黨籍的陳超明、高金素梅，直接輾壓民進黨「51戰隊」。大罷免是要改變結構，人民須罷免淘汰不適任立委，如果不罷免，再讓這些立委做3年，將繼續通過傷害台灣的法案。

他痛批，立法院就像一個冰箱，裡面有爛蔥、爛魚、爛水果，當然要清出來丟掉。網路上有人在說罷免是要讓柯建銘當院長、民進黨會一黨獨大，這些都是胡說八道，難道丟掉爛蔥就會自動跑出綠色西瓜嗎？當然不會，以後要買什麼都會跟家人討論。期待7月26日清空無良立委，讓他們全部離開立法院。

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