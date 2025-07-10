林憶君批檢察官「押人取供」 林麗瑩打臉：法院才能裁定押人

立法院全院委員會10日繼續大法官同意權案審查，大法官被提名人林麗瑩回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

2025/07/10 21:25

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會今審查大法官被提名人林麗瑩，民眾黨立委林憶君詢問時批評台灣檢察官常用自由心證進行「押人取供」。林麗瑩澄清，「檢察官不能押人，只能聲請羈押」，法院認為有羈押必要才會裁定羈押；她也說，在台灣法官審查是否羈押是很嚴格的，我國的羈押率與國際相比起來沒那麼高，「不至於押人取供」。

林憶君指出，台灣的檢察官經常用自由心證，對想要抓的人非常執著，想盡辦法「先押起來，再找證據」，進行「押人取供」，選擇寧可錯殺的非法拘捕行為。

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林麗瑩澄清，檢察官不能押人，只能聲請羈押，法院認為有羈押的必要才會裁定羈押被告，「不是檢察官說要押就押」，法官在這裡控制檢察官聲請有無道理是很嚴格的，我們的羈押率在國際相比起來沒那麼高，「不至於押人取供」。

林憶君再指出，現在的檢察官對「拘捕」與「羈押」同時進行審查，更常常漏夜進行馬拉松式的「疲勞審訊」，在匆促程序下，法官常被檢察官以有串證之虞，而被檢察官說服同意聲押，恐有違「憲法」八條有關人身自由的規定。

林麗瑩回應，現在的羈押按照規定就是拘捕前置主義，即使被檢察官傳喚，還是要送法院羈押，法院會去嚴格審查羈押的要件，犯罪嫌疑是否重大，證明要有逃亡之虞，有和其他共犯、證人串證、滅證的可能性，有這些要件，法官認為有羈押的必要，才能由法官裁定羈押，檢察官沒有辦法，就只有聲請權，不能決定自己可以逮人、押人；至於拘提逮捕，按照「提審法」，被告可以聲請提審馬上見法官，這是任何國民被不合法對待就可以聲請提審。

民眾黨立委林憶君。（林憶君辦公室提供）

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