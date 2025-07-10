民眾黨稱漢光演習調離救災兵力 國防部發聲打臉！

漢光演習進行中，民眾黨批評演習調走軍隊支援人力影響救災，遭國防部打臉。（記者吳正庭攝）

2025/07/10 21:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風重創中南部，災後重建工作持續進行中，恰逢漢光41號演習（9日開始），民眾黨今天（10日）在社群發文宣稱，有民眾反映支援的國軍因為要參加演習被調離，導致災區急缺人力。對此，國防部今晚發聲打臉，直言他們在不影響演訓的原則下，還是有依地方政府需求，編組兵力全力支援災後工作。

民眾黨今傍晚6點多在官方臉書發文，批評賴政府應變救援差勁，「民主進步黨口口聲聲愛台灣，災難一來就現形，還敢搞大罷免，想洗腦人民、為自己的無能找藉口，行政體系根本崩壞！」白營還說，「民眾向我們表示由於國軍『漢光41演習』+城鎮韌性演習，因此許多支援的國軍弟兄已被調離，災區急缺清理大型家具的人力與帆布、乾糧、乾淨水源。」在此之前，退將栗正傑也在某檔政論節目上批評，這次來颱風後沒多久就漢光演習，導致國軍有沒兵力投入救災。

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對此，國防部今晚7點30分發布新聞稿：「中度颱風丹娜絲帶來豪雨及強陣風，造成中南部等地區嚴重災損，國軍自7月5日起配合中央災害應變中心成立『國軍災害應變中心』，並統籌指揮第四、第五作戰區，依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災後復原工作。國軍自9日起執行漢光41號演習實兵演練，在不影響訓練對象與目標原則下，仍持續由第四、五作戰區檢討兵力支援地方政府，積極協助復原工作，以不畏風雨的精神挺身而出，期使民眾早日恢復正常生活。」

政治工作者晚間也在臉書PO文，「『演習』是既定任務，本來就有預置兵力了，哪有什麼因為『演習』所以調離『救災』任務的道理？我們的國軍一次可以做很多事的，民眾黨不要亂黑國軍，好嗎？」

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