國民黨中市掛「旗魚（其餘）人口」反罷看板 拒當「雜質」！

國民黨在中市區掛上嘲諷「旗魚（其餘）人口」的反罷免看板（國民黨提供）

2025/07/10 21:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中央請每一位黨籍市議員至少要提供3面罷免看板，國民黨中市議會黨團表示，國民黨拒絕惡罷，也邀請黨籍市議員為遭罷免的黨籍立委掛上反罷免看板，國民黨部也在文心路、南屯路口懸掛反諷的罷免看板，呼籲「旗魚（其餘）人口，7月26日出來投下不同意罷免票」，拒當「雜質」。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，立法院監督行政院施政、刪除不合理預算，都是憲法賦予立法委員的權限，國民黨立委包括廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋是代表多數人民意志、善盡身為立委的職責，卻遭民進黨側翼組成的公民團體發動無差別罷免，美其名為實踐人民權益，實質卻是在侮辱民主憲政制度，踐踏多數決的價值。

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議員張廖乃綸、楊大鋐、朱暖英、劉士州、黃馨慧說，人民的血汗錢一塊錢都不能被浪費！行政院長卓榮泰率領的各部會浮編濫編預算，且行政院相關部會在前一年度的預算執行率不佳，廖偉翔基於立委職責幫人民看緊荷包，竟也被當作罷免理由，實在太荒謬。

黨團執行長陳成添及議員賴順仁、沈佑蓮、陳政顯、陳文政指出，台灣是一個以民主為傲的國家，民進黨卻濫用民主制度，打著「恢復國家秩序」的名號發動全台大罷免，實則為踐踏民主選舉結果的行為；黃健豪是選民一票票選出來的，其當選是民主法治的體現，民進黨策動罷免根本就是用少數來否決多數。

議員張彥彤、林霈涵表示，民進黨罷免藍委的理由是親共，但實際上共諜都是被發現在民進黨高官身邊，賴清德政府執政1年多來不顧民生經濟，不在乎美國高關稅威脅，不全力打詐，只知道利用大罷免打擊異己，想要為自己一黨獨大鋪路。黨團議員呼籲各位市民，7月26日票投不同意，證明「我們不是雜質」。

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