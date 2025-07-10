青鳥回防立院 民團示警：藍推「不在籍投票」修法恐成中國介選破口

經民連智庫副研究員鄒韻函（左1）點出，藍委所提不在籍投票修法版本，就中國干擾台商投票意志、介入台灣選舉、破壞秘密投票原則毫無規範討論，令人憂心。（記者王藝菘攝）

2025/07/10 20:18

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免7月26日就要投票，為防止藍白在本月僅剩的5天立法院院會中，通過普發現金、不在籍投票等爭議議案，經民連等民團今晚號召民眾到立法院集結，要求藍白立委停審爭議法案，靜候罷免投票決定。經民連智庫副研究員鄒韻函點出，藍委所提不在籍投票修法版本，就中國干擾台商投票意志、介入台灣選舉、破壞秘密投票原則毫無規範討論，令人憂心。

智庫副研究員鄒韻函指出，立法院第13會期總共提出13項不在籍投票版本，其中涉及原住民立委選舉制度含原住民立委不在籍投票的四項「公職人員選舉罷免」修正案，已於6月27日排入院會二讀議程。

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鄒韻函說，綜觀立委所提各個修法版本，不在籍投票之適用選舉類別、適用之對象、實施方式各有不同，難以一概而論，然而國民黨各立委之版本，對於中國可能干擾台商投票意志、介入台灣選舉、破壞秘密投票原則、增加選務人員開票困難破壞程序信任，卻未加規範討論，令人憂心。

針對不在籍投票的類型，鄒韻函說明，分別有通訊投票、移轉投票、特設投票所投票、代理投票、事先投票、電子投票、投票卡投票、境外投票等，其中美英德等國主要以通訊投票；而此次國民黨立委各版本中，則以國內移轉投票、特設投票所投票為主，亦即也就是投票人於投票日前設籍於台灣公民，得依相關規定申請於各縣市投票，無須回歸原戶籍。

「儘管法案將範圍限縮至台灣的國內移轉投票，依然有許多中國境外風險需嚴以考慮。」鄒韻函說，據2022年主計處統計，這年赴中工作人數為17.7萬人，考量中國經濟統戰組織台企聯，每逢選舉以優惠機票動員台商回台投票，支持親中候選人之情形，尚難有效嚇阻。

鄒韻函示警，若開放金門及馬祖為移轉投票投票所，台商只需要向直轄市、縣（市）選舉委員會提出申請登記在監所設置之投票所投票，未來中國只需廈門五通碼頭到金門水頭碼頭半小時的航程，便能更低成本地動員在中國經商或工作者，就近到金門投票，大大降低中國介選成本。

鄒韻函批評，國民黨立委多於立法目地中提及移轉投票帶來「民主深化」、「擴大參政權」，卻深刻忽略民主不是只有形式上的投票，更是包括公開公正過程不受外力滲透影響以及強大的程序信任基礎。

鄒呼籲，立法委員做為我國專業立法者，任何修法應該加以三思，避免以民主之名破壞民主之實，移轉投票更不該成為中國威脅台商進一步掌握台灣的民主破口。

經民連等民團今晚號召民眾赴立院集結，要求藍白立委停審爭議法案，靜候罷免投票決定。（記者王藝菘攝）

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