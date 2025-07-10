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    廢不廢死尊重民意 大法官被提名人林麗瑩：只要有死刑就是依法執行

    大法官被提名人林麗瑩答詢，只要有死刑就是依法執行。（記者廖振輝攝）

    大法官被提名人林麗瑩答詢，只要有死刑就是依法執行。（記者廖振輝攝）

    2025/07/10 20:28

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人林麗瑩。關於要不要廢除死刑？林麗瑩說，死刑議題在台灣社會是高度爭議的問題，要不要廢死是要尊重民意，由政治部門做決定；對於贊不贊成死刑？她則說，只要有死刑，就是依法執行。

    國民黨立委蘇清泉質詢問及，美國大法官有9個，台灣有15個大法官，美國大法官要處理各州送上來的案件，台灣大法官不用審理民刑事案件，到底台灣大法官在忙什麼？

    林麗瑩回應，關於釋憲機關各國都不一樣，不一定跟人口數成相對比例，其實美國聯邦最高法院有9位大法官，看起來是比較少，其他國家一般會超過12位。

    林麗瑩說，至於台灣15個大法官所處理案件，是無法跟美國來做比較的，美國聯邦最高法院一年會收到7千、8千件案件，但實際受理只有幾十件，他們有選案機制，不重要或不成熟的，因為大法官要處理的是憲政的問題。

    蘇清泉批評，台灣大法官有那麼多事嗎？每天都在幹什麼？行政院整天送一些違憲案子，然後你們照執政黨意思去處理嗎？你會這樣嗎？

    蘇清泉又說，最近全台轟動的案子是豐原一家五口燒炭自殺，「大郎大種」通通燒炭自殺。在屏東機場的軍官聽到後回去奔喪，現在的台灣竟然發生這種荒唐的事，還有在路上殺人的，你當過主任檢察官有何看法？

    林麗瑩回應，詐欺案件和被害人背債累累或一生積蓄都被騙光，所以走上絕路，辦案過程中都會接觸到。其實檢察官對於被害人都會感同身受，對打詐會使盡吃奶之力，我們之前曾呼籲，打詐不能只在後端偵查，前端就要做行政管理的管制，立法院也有通過打詐的相關法律。

    蘇清泉又說，現在重大詐騙刑責都太低，宜蘭有個案件一審判16年，二審又判刑減輕，後來又出去詐騙。他追問，你贊不贊成廢死？林麗瑩說，死刑議題在台灣社會是高度爭議的問題，要不要廢死是要尊重民意，由政治部門做決定。

    蘇清泉問及，那你贊不贊成死刑？林麗瑩進一步說，目前死刑是合憲的，目前她是檢察官，只要有死刑，我們就是依法執行，按照法律來做。

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