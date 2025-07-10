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    葉元之反罷免 邀侯友宜、謝龍介、羅智強助陣宣講

    葉元之今（10日）晚舉行問政說明會，邀請新北市長侯友宜與黨籍立委謝龍介、羅智強等人站台助講。（記者黃子暘攝）

    葉元之今（10日）晚舉行問政說明會，邀請新北市長侯友宜與黨籍立委謝龍介、羅智強等人站台助講。（記者黃子暘攝）

    2025/07/10 20:48

    〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨籍立委罷免案將在7月26日投票，被外界多次評為危險名單的新北市藍委葉元之今（10日）晚舉行問政說明會，邀請新北市長侯友宜與黨籍立委謝龍介、羅智強等助講。助講者均為葉元之抱不平表示，葉元之爭取許多利民政策，卻遭到無差別罷免，懇請大眾投下不同意罷免票。

    侯友宜表示，葉元之爭取財政收支劃分法修法、增加國定假日、80歲以上免巴氏量表等利民政策，也使新北年增374億元統籌分配稅款，才做一年多卻遭到勞民傷財的無差別罷免，政治鬥爭下，輸的永遠都是人民，請大眾投下不同意罷免票，「台灣不能獨裁、只有一個民進黨」。

    羅智強、謝龍介說，葉元之會被罷免，只因他監督民進黨太認真，罷免一次花費約16億元，若進入補選，當選者又非民進黨籍，明年又要再花錢搞罷免，民主變成選輸就翻桌，總統賴清德當選上任至今，除了罷免一事無成；他們在立院將力拚還稅於民、普發1萬元現金通過。

    葉元之指出，他在市府服務7年，有機會轉換跑道當選市議員、立委，他感謝且珍惜為民服務的機會，剛當選沒多久卻遭到罷免，理由說他贏太少、柿子要挑軟的吃，但當時他的競選對手實力強勁，是他努力才當選，若讓他做滿4年，相信下次選舉可以贏得更多選民認同；罷免就是鬥爭，鬥爭無好話，他受到許多謠言抹黑，懇請疼惜他的鄉親投下不同意罷免，他會持續在立院為地方爭取更多好的法案通過。

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