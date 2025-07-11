粉專PO小英幫大罷免催票假影片！疑為中國冒充台派 他揭目的

有粉專發布蔡英文為大罷免催票的影片造成瘋傳熱議，小英昔日幕僚澄清，該影片是5年前的舊影片剪接而成。（圖擷自蔡英文YouTube頻道）

2025/07/11 00:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入第3階段的24件國民黨立委罷免案將於26日投票，近日某粉專發布前總統蔡英文喊話726投票的影片，逾萬人按讚，不過作家顏擇雅、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾跳出來示警，影片是經過變造的，該粉專過去發過不少AI影片向台派造謠，這次假冒蔡英文其心可議，顏擇雅甚至懷疑恐怕是中共認知戰部門冒充台派粉專，吸引大量粉絲追蹤後分化台派。

一個名為「台灣大聲公：有話大家說」的臉書粉專，過去都是發布支持大罷免相關內容或是國際挺台新聞，粉專顯示有超過2萬人追蹤，但過往貼文按讚人數非常低，也鮮少有粉絲留言互動。直到9日下午，粉專發布一支宣稱是蔡英文喊話7月26日返鄉投票的影片，吸引超過萬人按讚、上千人轉發，不少人相信蔡英文也以實質行動力挺大罷免。

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不過顏擇雅10日晚間在臉書發文，「網友說，上傳造假小英挺大罷免影片那個粉專很怪，我就過去看一看，內容看來很台、很反共，但看一下我就確定它很假，應該是中共認知戰部門製作的。這粉專的AI影片不少，內容卻都是無理取鬧，而且背後沒有一貫的個性。粉專通常都是有個性的。孟買春秋有孟買春秋的個性、財經網美有財經網美的個性，這才是真的粉專。個性如果是大拼湊，就是假的。」

她接著說：「上去留言互動的，也好多假帳號。當然我也看到一大堆有問題的用語，假裝是台派留言，卻不是台灣人的語言。但我不想給中共上課，就不一一指出了。重點是中共認知戰，現已經會冒充台派粉專了。我不知這是不是第一個，但絕對不會是最後一個。請大家留意。」杜奕瑾也PO文示警「假粉專假冒小英支持大罷免」，並直言這類粉專的目的，通常都是「圈粉後分化」。

其他網友紛紛表示，「現在很多自稱青鳥的會做球給藍白殺」、「變造這種影片的，不外乎是騙台派、青鳥轉發後，被藍白粉抓包是造假，然後藍白就可以大作文章」、「最近也突然出現大量挺罷免的『自稱中國人』帳號，但全是新創帳號，小心為上」、「需要同溫層互相通報提醒，有些網友不見得會辨識」、「這種用正體中文，ㄧ眼看到以為是台灣的粉專，越來越多」。

而一名曾參與蔡英文競選團隊的幕僚10日向本報表示，這是5年前小英爭取連任時的舊影片被網友剪接，後面726相關訊息是被加上去的。除此之外，近期也流傳一支蔡英文拿著「看過來，不同意罷免」看板的變造影片。據悉，安全單位已注意到此類中共認知操作的作為，也提醒民眾留意、勿輕信網路流傳影片。

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