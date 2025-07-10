陳永康質疑政府未聲張黃岩島主權 要大法官被提名人回答統帥權

國民黨立委陳永康。（記者劉信德攝）

2025/07/10 19:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人林麗瑩。國民黨立委陳永康質疑，我們政府都沒有對黃岩島表態，也沒有進行主權聲張，更沒有就管轄權執法，詢問林麗瑩對「國家安全戰略」及「統帥權」看法？林麗瑩說，個人信念是，這要非常注意界線，對於政治問題就不要捲入政治漩渦，除非是憲法權力分立或制衡的問題。

國民黨立委陳永康說，面對不同情勢下，每個國民都應該遵守法律，對大法官來說，國家利益超乎政黨利益。但政府政令可以改，大法官更應該奉公守法。林麗瑩回應，法律是最低的道德標準，奉公守法是最基本的，公務員應該遵守，至於道德層次要看個人節操和品德。

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陳永康說，最近看到美國總統川普的對等關稅不是經濟問題，也跟國家安全有關，我方談判團隊裡也有國安局長，所以，國家安全並不侷限於國安法的敘述。川普認為與習近平主席可以溝通，要如何鬥而不破，美中雙方都知道對方的試圖和想法。

陳永康話鋒一轉說，我們的立法院常常在講「同路人」，但同路並不同道，同道不同德，同德不同心，同心不同調，因此用「同路人」來抹紅、抹黑是不客觀，也缺乏法條依據的。

陳永康指稱，他對賴清德總統的國安17條策略表示支持，但還是不夠周延，因為無法涵蓋國內外所有事情，所以基於對國家的支持，有提出國家安全戰略法的概念。中國去年公布20項國家安全戰略觀，我們要以敵為師，讓國家朝安全穩健的方向。

陳永康又說，他所提的「國家安全戰略法草案」根本不是院內同仁所說的侵犯統帥權，這種說法是不了解國家安全範疇。我們建議改由行政院向總統提報國家安全戰略，由總統核定後，再由政院向立法院報告，由立院做預算審查，以督導政府執行，這不是侵犯統帥權。

陳永康更秀出中華民國的領海基線及海圖說，南海中有一個黃岩島，一個黃岩島範圍可以容納20個太平島或東沙島，將來還可以申請經濟海域。若與不友好國家有重疊區，就必須進行溝通。但截至目前，中國和菲律賓都有強調他們的權利，但我們政府都沒有表態，也沒有進行主權聲張，更沒有就管轄權執法。

陳永康問，未來你若擔任大法官，在憲法論述上要如何支持統帥權，各部會協調不能只是垂直式的，要有水平性的跨部會協商，所以需要結構性的組織，若有機會擔任大法官，希望對於強化統帥權、強化國家安全戰略有全局構想，這才是維護中華民國。

林麗瑩回應，你花了很多時間，聊了很多國防領域的專業問題。如果這問題將來要進入憲法法庭，她不適合以現在這個身分來表示意見。不過，進入憲法法庭案件，大法官要考量基本人權的保障、有無涉及統帥權或各部會、行政院、立法院的權限，關於機關權限的問題，大法官要審查的就只有符不符合權力分立、制衡原則。

林麗瑩說，有高度爭議的，特別是機關的話，她個人信念是，這要非常注意界線，對於政治問題就不要捲入政治漩渦，除非是憲法權力分立或制衡的問題。

大法官被提名人林麗瑩回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

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