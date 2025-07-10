罷團再出招！北市撕芯蜂「爛委走走團」 7/11用足跡寫下726

罷團推出垃圾袋貼紙。（剷除黑芯提供）

2025/07/10 20:39

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免藍委王鴻薇的「山除薇害」預告今晚將站在街頭，祝福「壽星」王鴻薇早日回家休息，王的臉書生日願望則是「大罷免大失敗」；其他罷團部分，罷免徐巧芯的「剷除黑芯」組成「撕芯蜂」徒步團，號召民眾明天（11日）下午5點半至7點加入「爛委走走團」，於信義區忠孝東路五段222號集合，用足跡繞行信義區，終點站捷運市政府站2號出口，在地圖寫下「726」圖像，若在路上相遇，歡迎比讚、打卡和拍照。

罷團也聯手籌組「百台外送車宣傳戰隊」，藉由外送車宣傳深入鄉里，為愛罷免形成善的循環，路線跟隨外送需要而定；「剷除黑芯」另準備文宣貼紙結合垃圾袋發放，融入民眾的日常生活，告訴大家「是時候汰舊佈新」，為台灣除去中共滲入國會的陰影，迎接光明強盛的未來。

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罷免羅智強的「大安強強滾」先前騎自行車繞行大安邊境，呼籲726同意罷免，用腳踏車踩出民主的每一步，也騎乘機車透過雙北串騎反共護台，象徵不畏不懼、同舟共濟，如今宣傳工具再升級，公車廣告背景採慣用的橘，搭配羅智強的Q版人像，額頭押上「罷免」2字。

罷團說，上架過程歷經波折，想取得的路線都被鎖定，不過最後還是選出5條路線，至少行經大安區9至12站的距離，希望能讓罷免的聲音開進大街小巷。即便藍營以不對等的資源、仇恨動員深藍支持者表態，讓反罷方聲勢似乎升高，但在陸戰的體感溫度卻並非如此，也讓團隊相信「仍在有機會贏的區間範圍內」。

徐巧芯透過站路口、掃街，請託民眾相挺，社群平台最新發文是和藍委邱鎮軍、徐欣瑩合體，「立法院客家三兄妹齊聚一堂，拜託所有客家鄉親團結起來，不同意罷免。」羅智強近期持續在臉書上主打問政成績單，例如推動司法改革、兒少保護修法，「終結詐騙守護善良」、「支持重視兒少保護的在野黨立委！」

罷團公告公車廣告上線。（取自大安強強滾臉書）

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