蘇清泉糗了！ 指大法官被提名人是319槍擊案檢察官 林麗瑩當場打臉

立法院全院委員會10日繼續大法官同意權案審查，大法官被提名人林麗瑩回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

2025/07/10 20:15

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會今審查大法官被提名人林麗瑩，國民黨立委蘇清泉指林麗瑩曾任319槍擊案的承辦檢察官，直問此案「是真的還是假的」？林麗瑩澄清說，她不是承辦檢察官，僅是大法官針對「三一九槍擊事件真相特別調查委員會條例」釋憲時，擔任撰寫法務部言詞意見的檢察官之一。

蘇清泉表示，林麗瑩經歷過319槍擊案，詢問林麗瑩，「這案子是真的還是假的？」他到現在還懷疑耶，每次問詹啟賢都不跟他講，詹都笑笑的，而林麗瑩是當時承辦檢察官，是否對此事知情？

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林麗瑩澄清，「我對個案不是承辦檢察官」，而是立法院當時有通過一個「三一九槍擊事件真相特別調查委員會條例」，大法官釋憲找法務部去當關係機關，法務部要去表示意見，她是負責撰寫法務部言詞意見的檢察官之一。

蘇清泉接著問，那這案子多久可以解密？10年、20年還是多久？林麗瑩表示，檢察官的卷證是在判決確定之後就可以聲請閱卷，聲請閱卷有一定的資格和要件，如果有涉及其它的機密，確實就不能揭露。

蘇清泉再詢問林麗瑩對319槍擊案的觀點，林表示，在台灣歷史上許很多重大案件沒有偵破的，大家各說各話、眾說紛紜的很多，例如桃園也有很重大的案件（蘇清泉回答劉邦友，林麗瑩點頭）內部有在重新檢視的過程。不過她做為執法人員，只看證據，證據辦到哪裡，就辦到哪裡、說到哪裡。

立委蘇清泉。（資料照，記者陳逸寬攝）

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