國民黨團明力拼普發現金三讀 卓榮泰：在治理國家上是矛盾的

行政院長卓榮泰今天下午接見「世界台灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」。（記者鍾麗華攝）

2025/07/10 18:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團明天擬力拚三讀特別條例，並增加匡列2300億元用於普發現金。行政院長卓榮泰今（10）日指出，若要增加大筆預算，透過舉債普發現金，「在治理國家上是矛盾的」，尤其台灣遭遇重大風災，若有餘力，應協助受災農民及產業，盼行政團隊的聲音能獲國會支持。

對於4100億元特別條例草案，國民黨主席朱立倫昨喊話「各退一步」，要求增加普發現金1萬元，就不再阻擋國土韌性1500億元、撥補台電1000億元；但黨中央今改口，強調「台電撥補」仍寸步不讓。

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卓揆今天下午接見「世界台灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」致詞時提到，目前特別條例尚在國會審查，但意見相當複雜，最近又有一些變化，不知道結果如何，但政府立場始終如一，要用過去幾年國家累積的財政賸餘，用於人民、社會及產業最需要的地方。

卓揆表示，如要再增加相關大筆預算，必須舉債用來普發現金，「在治理國家上面是矛盾的，每個家庭也應該是矛盾的，每一個產業、公司也應該是矛盾的，舉債之後發放給所有家人、員工或國人，這個是矛盾的」。

卓揆認為，尤其台灣遭遇重大風災，若有餘力，應用更大力量協助受災農民及產業，希望行政團隊的聲音能得到國會支持跟認同，也盼與會者發揮社會影響力，能藉此影響周邊的國會議員，使其真正站在國家整體安全發展的立場，支持4100億元強化安全韌性特別條例。

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