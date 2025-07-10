喊「各退一步」炸鍋 朱立倫：國民黨反對撥補台電預算立場從未改變

民黨主席朱立倫（右二）出席台北市「挺勞權 護勞工 顧民生 反惡罷」勞工團體後援會成立大會。（記者羅沛德攝）

2025/07/10 18:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨天在中常會說，既然民進黨不願意針對國防、社會另訂特別預算，大家就各退一步，國民黨只要求這次「因應國際情勢強化經濟、社會及國土安全韌性特別條例」增加普發現金1萬元，引發「讓步」聯想，黨內甚至傳出原本國民黨堅絕反對撥補台電公司的1000億元都要放行。對此，朱立倫今天下午受訪澄清，所謂「各退一步」，只是把普發現金加入特別條例，與國防、社會補助一起討論，就僅如此而已，完全沒有針對撥補台電做討論，國民黨反對撥補台電預算的立場從來沒有改變。

國民黨下午舉辦台北市「挺勞權，護勞工，顧民生，反惡罷」勞工團體後援會成立大會，朱立倫出席活動前受訪說，他昨天其實講得非常清楚，現在全世界最關切的就是經濟問題，不論新加坡或韓國，每一個國家都在努力，賴政府只打算用900多億來拚經濟，絕對是太少了，台灣應該跟韓國、新加坡一樣，普發現金，因此3200億預算是最起碼的要求，也是國民黨要力拚的。

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朱立倫說，民進黨這次把國防、社會補助也放在特別條例中，國民黨本來是反對的，那現在大家各退一步，只要把普發現金加進去，國民黨願意一起討論國防與社會補助，就是如此而已，完全沒有針對撥補台電1000億這件事做過討論，而且對於撥補台電，國民黨的立場從來沒有改變過，並認為行政院一定要徹底檢討錯誤的能源政策。

朱立倫強調，黨內根本沒有談到這些事情（同意撥補台電），他也不知道謠言究竟從何而來，更何況這兩天立法院要討論的是特別條例，根本沒有談到特別預算的問題。

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