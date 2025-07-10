扯丹娜絲針對大罷免！ 退將栗正傑竟稱台南重創是「天公伯長眼」

退將栗正傑。（資料照）

2025/07/10 20:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲重創雲嘉南地區，過去常發表捧中言論的退將栗正傑，竟幸災樂禍稱這場颱風就是針對大罷免而來，朝賴清德的「本命區」台南直奔，簡直是「天公伯長眼」。其發言曝光後讓網路炸鍋，民進黨立委王定宇也怒斥栗正傑沒有良知，一個退休俸領台灣人納稅錢的人，拿天災來嘲笑台灣人，「不知感恩的東西！」

栗正傑9日上某檔政論節目時，談到丹娜絲災情時竟稱：「還在搞大罷免，天公伯來收你了！有沒有發現這次颱風來了有很多很巧妙的地方，這次颱風走後跟以前有什麼不一樣？以前災後國軍一定去救災，這次為什麼沒有國軍救災？就是漢光演習，（丹娜絲）選在漢光演習前一天，颱風來掃你！讓國軍沒辦法去救災，那是不是天公伯長眼了，就是針對你們大罷免來著！」

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他接著說：「你看這個颱風齁，很巧，以前颱風都是經過中央山脈嘛，到西部以後大概風力都會減小，這次直接沿著台灣海峽南端直接上來，而且就針對賴清德的本命區，直奔台南而去，將台南光電、柚子一掃而空。那更慘的是，國軍沒辦法救災，你自己號稱要動員2萬2千人搞漢光演習，那你沒有兵力救災，那是不是雪上加霜？」

栗正傑的離譜發言隨即讓網路炸鍋，「這些白藍對台灣仇恨到底有多深？雲嘉南高屏對這些高級白藍都不算台灣嗎？」、「把這傢伙的退休金取消吧，我每年繳稅不是想養這種人」、「可以連署取消他的月退俸嗎？」、「沒良心的傢伙」、「他難道不知道颱風又重整去掃他的祖國了？所以他敢去跟習禁評說老天有眼嗎？」、「天災在那邊說嘴什麼啊？到底在幸災樂禍什麼？」

王定宇今天也在臉書發文痛罵：「這位藍營媚中退將，是因為親中的意識形態導致政治仇恨蒙蔽良知？或是本來就沒有？把天災人民受苦拿來幸災樂禍，這傢伙是忘了他嚮往的中國天災可沒少過喔！嘲笑台南的柚子、光電受風災，這傢伙是忘了他的退休俸，是台灣納稅人繳的稅，不知感恩的東西！」

王定宇表示，「國軍的戰訓本務本來就該優先，說什麼因為漢光，軍人不能救災，這是老天有眼，這種垃圾話，枉費曾為將領，救災是全社會韌性，剛好就是此次演習的科目，而且救災的不只是國軍，還有很多單位投入，這次國軍也提供支援協助救災，這傢伙不查證，信口開河就要亂講！沒人性的退將栗正傑想紅？就讓大家認識他這種可恥的言行吧！」

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