遭李正皓質疑程度差 麥玉珍嗆「民進黨放個屁都香」：老娘原諒他！

民眾黨立委麥玉珍回嗆李正皓。（資料照）

2025/07/10 18:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓日前在節目上砲轟民眾黨立委麥玉珍程度低劣，被白營控訴歧視新住民，赴NCC抗議，李正皓這兩天在臉書發文反批白營「拿新住民當擋箭牌」。對此，麥玉珍今（10日）做出回應，酸李正皓是「靠講別人的是非討飯吃的咖」，稱「我不會跟他計較，老娘原諒他！」

李正皓昨天（9日）針對民眾黨指控他曾稱『麥玉珍連能不能上國中都有問題』，嚴重歧視新住民一事在臉書發文，「民眾黨、麥玉珍，你們自己程度差，不要拿新住民當擋箭牌，因為麥玉珍就是程度差到連照『顧』的顧都不會寫的立法委員。」他貼出麥玉珍過去刪除政院預算的質詢稿，放大可以看到麥玉珍在稿子上的筆記內容為「地方照『ㄍㄨˋ』人民重要」，強調自己過去針對麥玉珍的評論，都不是針對新住民的『身份』，而是針對她的「程度」。

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他今天又PO文，「我這個人敢作敢當，為何我敢說麥玉珍連上國中都有問題？因為照『顧』的顧，那個麥玉珍不會寫的字，就是在康軒版國小二年級下冊第八課『黃狗生蛋』、翰林版國小二年級下冊第十一課『蜘蛛救蛋』所教的生字，亦即任何受過國小二年級以上教育的人，對於這個字都不會陌生。」

李正皓也再次貼出麥玉珍質詢稿，可以看到麥玉珍不只不會寫「顧」，「北」和「比」也分不清楚，「『北』地方照『ㄍㄨˋ』人民重要。她的原文應該是『比地方照顧人民重要』，而『比』這個字是國小一年級上學期課本第五課『比一比』的生字內容。我再說一次，全台灣優秀的新住民很多，但民眾黨找麥玉珍這樣程度的人來代表新住民、擔任立法委員，這是台灣之恥！」

綜合媒體報導，麥玉珍今天回應李正皓，稱她不覺得中文程度能與適任立委畫上等號，在台灣土生土長的人中文都比她厲害，難道就代表所有人都可以當立委？每個人都有自己的專長，她又不是中文老師，她就是把應該做的事做好就好。

麥玉珍接著酸，民進黨放個屁李正皓就覺得很香，「他這種咖，靠的就是講別人的是非，來去討一口飯吃的人，我不會跟他計較，老娘原諒他！」

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