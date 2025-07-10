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    讓民主準時抵達 高鐵7/25、26加開5班次11日凌晨開放購票

    台灣高鐵25日、26日訂位踴躍，圖為台中站進站列車。（記者黃旭磊攝）

    台灣高鐵25日、26日訂位踴躍，圖為台中站進站列車。（記者黃旭磊攝）

    2025/07/10 17:48

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市罷免藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋將於7月26日投票，台灣高鐵表示，25日週五、26日週六訂位踴躍，未統計區間（台中站）售票狀況，兩天將加開5班次列車，從明天（11日）凌晨起開放購票，目前仍有座位可預訂，罷團「中四廢翔」志工說，725回家投票，「訂好台鐵及高鐵票，讓民主準時抵達。」

    「中二解顏」志工表示，26日全國大罷免投票，不是住「台中三寶」選區盡量把票留給要回家投「同意罷免」，大罷免才能大成功。

    台灣高鐵強調，持續觀察旅客訂位狀況，發現7月25（五）、26（六）日訂位踴躍，為加強服務旅客，決定於兩天加開5班次列車（南下4班、北上1班），並自11日（五）凌晨零時起開放購票，目前仍有座位可預訂，歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App等多樣化通路，及早訂位、提前完成取票以節省寶貴時間。

    台灣鐵路公司表示，7月25至27日期間車票整體利用率約為30%，與去（2024）年運量大致相近，因距乘車日尚有兩週，將持續觀察旅客訂、售票情形，適時機動加開列車。

    中四廢翔、中五斷健及中六敲羅等罷團志工，紛紛在群組po出訂票消息，鼓勵遊子踴躍返鄉投下「同意」罷免票，志工提醒，今天零時可以開始買7月26日的台鐵、高鐵票喔，725回家投票，讓民主準時抵達。

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